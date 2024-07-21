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「龍捲風暴」好狂 擠下「神偷奶爸4」北美票房奪冠

中新社／洛杉磯21日電
「龍捲風暴」導演自爆曾歷龍捲風襲擊。（圖／華納兄弟提供）
「龍捲風暴」導演自爆曾歷龍捲風襲擊。（圖／華納兄弟提供）

北美影市暑期熱浪迭起，「龍捲風暴」（Twisters）剛剛首映奪冠，「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）亦已蓄勢待發。

據票房統計網站BoxOfficeMojo7月21日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（7月19日至21日）報收約1.47億美元，較前一周末增加約20%，連續7個統計周期保持在一億美元之上。

「龍捲風暴」北美票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）
「龍捲風暴」北美票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）

新片「龍捲風暴」19日上映後蟬聯北美單日票房冠軍，並以約8050萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。加上北美以外市場，這部動作冒險片總票房現達1.23億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分65、爛番茄新鮮度78%（272評），CinemaScore打分為A－。 

隨著放映影院數量開始減少，「神偷奶爸4」（Despicable Me4）周末票房環比下跌45.4%，以約2380萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。這部喜劇動畫北美累計票房現約2.59億美元、全球票房約5.74億美元，均已超過2010年推出的第一部「神偷奶爸」。 

「神偷奶爸4」讓超級可愛的小小兵再度集結登場，在北美創下好成績。(圖／UIP提供...
「神偷奶爸4」讓超級可愛的小小兵再度集結登場，在北美創下好成績。(圖／UIP提供)

奇幻動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）以約1280萬美元周末票房蟬聯榜單季軍。這部皮克斯動畫工作室最新力作北美累計票房現約5.96億美元、全球票房達14.43億美元，以絕對優勢在2024年北美和全球票房排行榜上高居榜首。

驚悚恐怖片「長腿」（Longlegs）第二個上映周末票房環比下跌47.8%，以約1170萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位，迄今總票房約4733萬美元。

「腦筋急轉彎2」票房持續創下佳績。（圖／迪士尼提供）
「腦筋急轉彎2」票房持續創下佳績。（圖／迪士尼提供）

值得一提的是，犯罪劇情片「不羈騎士」（The Bikeriders）在上映滿月之際迎來一波票房「小陽春」。在放映影院繼續減少的情況下，該片周末票房環比增加75.7%，以三位數的放映影院數量博得約70萬美元周末票房，從上期榜單第15名回升至本輪排名第10位。該片總票房現約3443萬美元。

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