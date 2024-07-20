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iPhone是否被駭客入侵？ 3C專家：6處可以檢查

TVBS新聞網／記者 陳昫蓁 / 責任編輯 編輯組 報導
手機資安問題愈來愈受重視。圖為一名女子正在使用iPhone，示意圖。(路透)
手機資安問題愈來愈受重視。圖為一名女子正在使用iPhone，示意圖。(路透)

現在科技發達，不管是手機、電腦還是平板，都應該注重系統安全，「3C達人」Tim哥建議，可以從電池、網路、聯絡人、APP資料庫、郵件、Face ID跟Touch ID等6處，檢查iPhone有無被駭客入侵或被監控。

1.電池

Tim哥表示，首先可以檢查「電池」的耗電量是否異常增加，沒在使用手機，電量卻異常增加，若有不明程式或根本沒在用的程式，耗電量排前幾名，就有可能是iPhone被惡意軟體或病毒感染，最好趕緊刪掉。

2.網路

其次，從設定點按「行動服務」後，若發現行動數據量突然增加，也可能是被惡意軟體或病毒感染。

3.聯絡人

Tim哥提醒，要不定期檢查聯絡人的訊息，因為有些駭客會傳奇怪訊息，用惡意軟體散播惡意連結。

4.APP資料庫

查看APP資料庫中是否有出現未曾安裝的不明應用程式，若有發現就要趕快刪除，以免個資被竊取或遭到監控。

5.郵件

若收到不知名的郵件且內有相關連結和附件，千萬不要點擊。

6.Face ID、Touch ID

最後，若Face ID或Touch ID無故失效，或發現有人解鎖自己的iPhone，最好重新製作，並檢查APPLE ID有無異常登入或跳出其他國家的驗證碼，若有就要馬上改密碼。

Tim哥提醒，連接免費的公共網路時要確保合法性，因為有時會被駭客利用成陷阱。下載應用程式前也要先看評分，不要隨意下載可疑的程式，也不要亂點不明連結或附件，以免中圈套。

他也呼籲不要「越獄」或安裝非法工具，避免造成系統漏洞。若真的被駭了，可以開啟iOS的「安全檢查」功能重新審查和存取權限，檢查並刪除可疑應用程式，最後再備份資料將手機恢復原廠設定。平時也要記得把手機更新到最新版本，因為蘋果若發現安全漏洞就會先行修正，更新後的系統會比較安全，也比較不易遭駭客攻擊入侵。

電量狂掉恐被駭了　3C達人：快檢查iPhone這6處

TVBS新聞網

駭客 iPhone iOS

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