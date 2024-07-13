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巴黎奧運／吉祥物「弗里吉」 就是「藍色小精靈」戴的帽子

新華社／杭州14日電
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）

作為奧林匹克運動的重要組成部分，吉祥物自誕生以來便備受矚目，即將開幕的巴黎奧運，自然也不例外。

吉祥物這個詞源於法國普羅旺斯語，最初指的是能帶來吉祥、好運的人、動物或物品，之後被法語詞典收錄，再之後有了英語的mascot，翻譯成中文也就是大家耳熟能詳的「吉祥物」。

「藍色小精靈」戴的帽子就是法國傳統弗里吉帽。（圖：索尼影業提供）
「藍色小精靈」戴的帽子就是法國傳統弗里吉帽。（圖：索尼影業提供）

2024巴黎奧運和殘奧會的吉祥物「弗里吉」(Phryge)，是一個法國傳統的弗里吉帽的擬人化形象。和艾菲爾鐵塔、凱旋門、高盧雄雞等法國標誌性符號相比，弗里吉帽的知名度似乎相對較低，但事實上，動畫「藍色小精靈」主人公戴的便是弗里吉帽。作為吉祥物，「弗里吉」體現了法國深厚的歷史文化底蘊，也傳達了奧運精神中的團結與和平理念。

巴黎奧運和殘奧會將使用同一吉祥物形象，但在細節設計上有少許差別。除了奧運和殘奧會的不同標識之外，殘奧會吉祥物有一條「腿」被設計成了假肢。在配色上，「弗里吉」以紅色為主，輔以藍色和白色，這也與法國國旗的三種顏色吻合。

2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（歐新社）
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（歐新社）

「弗里吉」因外形主體呈三角形，在華人圈收穫了不少有趣的外號：派大星、粽子、糖三角……這也從側面反映出大家對「弗里吉」的喜愛。

1972年慕尼黑奧運「瓦爾迪」。（取材自奧運官網）
1972年慕尼黑奧運「瓦爾迪」。（取材自奧運官網）

1968年法國冬奧吉祥物「舒斯」。（取材自奧運官網）
1968年法國冬奧吉祥物「舒斯」。（取材自奧運官網）

吉祥物與法國的淵源不止於此。奧運吉祥物最早可以追溯到1968年在法國格勒諾布爾舉辦的冬季奧運，名字叫「舒斯」（Schuss），意思是「高速滑雪」。「舒斯」有一個紅太陽的大腦袋，穿著藍白相間的衣服，腳踏藍色的滑雪板。不過，因為夏季奧運的影響力比冬季奧運更大，所以官方認定的第一個奧運吉祥物是1972年德國慕尼黑奧運的小獵犬「瓦爾迪」(Waldi)。

此後，每屆奧運都會設計獨特的吉祥物。它們承擔著傳遞奧林匹克精神、宣傳舉辦城市的文化和歷史，以及為奧運營造節日氛圍的任務。作為奧運的象徵性角色，一般來說，奧運吉祥物通常被設計成動物或能代表舉辦國文化特色的卡通人物形象。比如，北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」，一個穿著冰晶外殼的大熊貓，成為歷屆奧運吉祥物中的現象級產品，市場上很長一段時間「一墩難求」。

巴黎奧運 北京冬奧 華人

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