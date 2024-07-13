盤點巴黎奧運「情侶檔」 有人同場地出賽、有人將同時比賽

斯洛伐克競走運動員塞爾尼(左)和布爾紮洛娃(右)。圖為塞爾尼2023年8月24日在世界田徑錦標賽後，向布爾紮洛娃求婚成功，兩人擁吻。(路透)

今年夏季奧運在有「浪漫之都」的巴黎舉行，全球各地好手齊聚花都切磋競技，當中也有不少人士情侶，有些人在不同項目中各自打拚，也有人在同一項賽場上努力。柔道情侶檔比利時選手威廉絲(Gabriella Willems)和義大利 選手帕爾拉蒂(Christian Parlati)，今年有可能在同一時間登場比賽，而兩人的比賽場地就在隔壁。

▲柔道情侶檔帕爾拉蒂與威廉絲。

根據巴黎奧運 官方介紹，威廉絲生涯拿過五次柔道大賽獎牌，上一屆東京奧運 時她因受傷沒有參加，今年是她第一次參加奧運，她表示，「一起經歷了漫長的資格賽階段後，我們很興奮能在同一天比賽」。她交往七年的男友帕爾拉蒂則是第二次參加奧運，「共享這一時刻是夢想成真，希望7月31日對我們來說是充滿喜悅淚水的幸福日子」。

義大利選手帕爾拉蒂。圖為他2021年7月27日在東京奧運出賽的照片。(路透)

在網球項目上，英國選手波爾特(Katie Boulter)和男友、澳洲選手德米納爾(Alex de Minaur)也將一同出征巴黎。波爾特最近在溫網第二輪止步，德米納爾則在上一屆東京奧運前感染新冠病毒，無法出賽。

英國選手波爾特(左)和男友、澳洲選手德米納爾(右)。圖為兩人4月22日一同出席勞倫斯世界體育獎典禮。(路透)

波爾特在溫網輸給同胞後受訪表示，將把重心放到奧運，「奧運是從小就想完成的目標，迫不及待地想要參加，會盡情享受這次奧運的美好時光」。她與德米納爾7月27日將在法網場地羅蘭加洛斯球場(Stade Roland-Garros)上，展開各自的奧運征途。

此外，還有許多情侶檔攜手參加巴黎奧運。義大利擊劍運動員菲亞明戈(Rossella Fiamingo)已在奧運賽事裡拿過一枚銀牌和一枚銅牌，她的男友是義大利游泳選手帕爾特里涅里(Gregorio Paltrinieri)，她受訪時表示，看男友比賽很興奮，「感覺就像是自己在比賽」。

義大利擊劍運動員菲亞明戈。圖為她2016年8月6日在里約奧運上接受頒獎。(路透)

義大利游泳選手帕爾特里涅里。圖為他6月12日在貝爾格萊德歐洲游泳錦標賽中獲得金牌。(歐新社)

烏克蘭網球運動員史維托莉娜(Elina Svitolina)與法國拳擊奪冠熱門孟菲爾斯(Gael Monfils)是夫妻，由於網球與拳擊項目都將在羅蘭加洛斯球場舉行，兩人也會在同一場館爭取榮耀。

烏克蘭網球選手史維托莉娜。圖為她7月10日在溫網出賽。(路透)

法國拳擊手孟菲爾斯。圖為他7月10日在溫網場邊為妻子、烏克蘭網球選手史維托莉娜加油。(美聯社)

牙買加4x400米世界冠軍和奧運獎牌得主布羅姆菲爾德(Junelle Bromfield)，將會在法蘭西體育場的紫色田徑賽道上奔跑，而她的男友、美國短跑名將萊爾斯(Noah Lyles)有望在巴黎奧運上達到運動生涯的巔峰。萊爾斯是田徑世錦賽男子100米、200米以及4x100米三金得主，個性鮮明且實力超群的他很有可能成為本屆奧運會的門面運動員之一。

牙買加田徑選手布羅姆菲爾德(前)。圖為她2022年7月23日在美國參加世界田徑錦標賽。(路透)

美國短跑名將萊爾斯。圖為他6月23日在美國田徑奧運代表隊選拔賽勝出。(美聯社)

巴西衝浪手齊安卡(João Chianca)和席爾瓦(Luana Silva)，將會攜手挑戰提阿胡普(Teahupo'o)的巨浪；斯洛伐克競走運動員塞爾尼(Dominik Černý)和布爾紮洛娃(Hana Burzalova)，則將在奧運結束後共結連理。

巴西衝浪選手齊安卡。圖為他6月22日在巴西受訪。(路透)

巴西衝浪選手席爾瓦。圖為她2023年8月4日在美國參加比賽。(美聯社)