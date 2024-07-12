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巴黎奧運宿命對決…羽毛球女單抽籤 戴資穎預賽同組依瑟儂

中央社台北12日電
戴資穎。(中新社)
戴資穎。(中新社)

巴黎奧運羽球今天進行抽籤儀式，台灣女單天后戴資穎雖列為第3種子，沒想到又出現宿命對決，和依瑟儂（Ratchanok Intanon）、譚蓮妮（Lianne Tan）同組，爭奪分組第1晉級的機會。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，其實跟誰在同一組都沒關係，「重點是要先保持健康，打出自己想要的球賽內容，降低失誤比較重要，能否晉級就看比賽結果了。」

戴資穎大依瑟儂1歲，2人球風相仿私下還是有交情的朋友。上屆東京奧運，2人在8強賽上演史詩般的對決，才由戴資穎在苦戰3局後晉級4強。

根據國際羽球總會（BWF）官網資料顯示，目前世界排名第3的戴資穎，和世界排名第21的依瑟儂生涯交手過35次，是打過最多次的對手，而戴資穎則以20勝15敗居上風，不過2人最近一次交手，已經是2022年年終總決賽的事。

依瑟儂在2024年一共打了13場個人國際賽，其中5場首輪淘汰、4場16強淘汰，僅拿過1場超級300的西班牙名人賽冠軍，近況不算太出色。

戴資穎近來則是受到傷勢困擾，已經將近2個月沒有實戰，如今首場比賽就是奧運，臨場發揮將是很大關鍵。戴資穎在上屆東京奧運獲得女單銀牌，而今年也將是她球員生涯最後1年。

根據巴黎奧運羽球的參賽規則，女單共39人參賽、分為13組，世界排名前3的安洗瑩、陳雨菲、戴資穎，分在A、E、P組，而拿下這3個組別第1名的球員，可以直接晉級8強。

剩餘10組的第1名、共10名球員，還要再多打一輪16強賽事。

巴黎奧運 羽球 東京奧運

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