我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美消費支出新警報：百事警告各所得族群顧客都在「省錢」

炎炎夏日當心「冷氣病」 恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

幸運捕捉 NASA太空人拍下「紅色精靈」 罕見大氣現象僅1影格

編譯梁采蘩／即時報導
美國航太總署10日釋出照片，顯示從太空拍到奇特大氣現象「紅色精靈」。圖片可見漆黑夜空中有數個光團，其中最大一個光團的上方出現紅色光束。（NASA／Matthew Dominick）
美國航太總署10日釋出照片，顯示從太空拍到奇特大氣現象「紅色精靈」。圖片可見漆黑夜空中有數個光團，其中最大一個光團的上方出現紅色光束。（NASA／Matthew Dominick）

美國航太總署（NASA）10日釋出照片，顯示從太空拍到奇特大氣現象「紅色精靈」（Red Sprite）。圖片可見漆黑夜空中有數個光團，其中最大一個光團的上方出現紅色光束。

NASA表示，影像是由太空人多米尼克（Matthew Dominick）6月3日於國際太空站拍下。他說：「數周前超級幸運，拍攝南非外海的雷暴縮時影片時，其中一個影格捕捉到紅色精靈」。

多米尼克表示：「歡迎專家指點如何才能拍到更多紅色精靈。很明顯是從雷暴下手，但我認為雷暴愈大愈好。」

NASA解釋，紅色精靈是「瞬間發光事件」（Transient Luminous Events, 簡稱TLE）的一種，科學界對其理解不多，目前知道與強烈閃電有關，出現在遠高於雷暴上方的中氣層；在較高高度時呈紅色，較低時褪為藍色；亮度與其他閃電相比相對黯淡，只持續幾毫秒。

除了紅色精靈外，TLE還包括淘氣精靈（ELVES）、藍色噴流（Blue jets）、巨大噴流（Gigantic jet）等等。這些現象很少被目擊，通常是利用廣角鏡拍攝縮時影片時意外捕捉到。

NASA推動的公民科學計畫「Spritacular」今年10月將邁入第三年。該計畫鼓勵拍到TLE的民眾上傳影像到資料庫供科學家研究，希望藉此揭開這些罕見現象的神秘面紗。

2021年12月4日愛琴海東南部雷暴上方形成的紅色精靈，攝於希臘雅典東郊。（NA...
2021年12月4日愛琴海東南部雷暴上方形成的紅色精靈，攝於希臘雅典東郊。（NASA／Thanasis Papathanasiou）
TLE現象還包括淘氣精靈（ELVES）、藍色噴流（Blue jets）等等。科學...
TLE現象還包括淘氣精靈（ELVES）、藍色噴流（Blue jets）等等。科學界對「紅色精靈」（Red Sprite）理解不多，目前知道與強烈閃電有關，出現在遠高於雷暴上方的中氣層。（NOAA）

太空人 NASA 航太

上一則

如何分辨是不是年輕人？時間「這個打法」秒認出

延伸閱讀

「星際飛機」故障遲未解決 返航再延 太空人恐滯留至8月

「星際飛機」故障遲未解決 返航再延 太空人恐滯留至8月
「星際飛機」故障遲未解決 太空人恐滯留至8月

「星際飛機」故障遲未解決 太空人恐滯留至8月
美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同
仍在解決技術問題 「星際飛船」太空人恐滯留太空至8月

仍在解決技術問題 「星際飛船」太空人恐滯留太空至8月

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧