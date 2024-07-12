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加州優勝美地衛生紙亂象 管理者籲遊客尊重大自然

中央社舊金山11日專電
加州優勝美地。(路透)
加州優勝美地。(路透)

加州優勝美地被「富比士」雜誌列為2024最值得參觀的10大美國國家公園。管理人員近日在社群網站PO文指出，美景遭滿地衛生紙破壞，動物還可能用它來築巢，呼籲遊客尊重大自然。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）是美國第一塊受保護的勝地，被政府視為寶藏。1864年，前總統林肯（Abraham Lincoln）就簽署法案，將優勝美地列為自然保護區，為後來國家公園體系奠定基礎，可見其重要性。

公園管理人員近日在社群網站PO文並附上照片，文章表示自然景點內出現用過的、甚至還有一整卷的衛生紙，這種景象「變的見怪不怪」。

管理人員表示，沒有人想在大自然用地看見這樣的不速之客，要求遊客帶走。

「請勿埋藏衛生紙，它很容易因天氣或是腐蝕與其他因素而暴露，動物在衛生紙被分解之前就會將它挖出來、讓它遍布各地（根據不同狀況，分解需要1至3年）」。

管理人員說，有些動物甚至會把衛生紙拿來當成築巢材料，呼籲遊客保持清潔和優雅。早期，這裡也曾傳出美洲黑熊吃衛生紙和吃垃圾堆的混亂景象。

優勝美地國家公園每年吸引數百萬名遊客，去年9月一場淨山活動中，清理出超過5噸的垃圾，包括菸蒂、星巴克杯、能量棒包裝、水瓶、收據種種垃圾。

管理人員的PO文掀起討論，數百人留言。有人建議從痛點下手，更嚴格取締和開罰；也有人痛批亂丟垃圾是可恥和自私的行為，若懶得帶走垃圾乾脆別去。

優勝美地國家公園並非所有區域都有垃圾桶，根據規定，遊客必須將垃圾自行帶下山，但整體面積近74萬8000英畝，管理不易。衛生紙亂象發生後，管理人員再次提醒遊客帶著密封袋，並建議在袋子貼上膠帶以免垃圾掉落。

優勝美地

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