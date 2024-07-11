星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

當你過盡千帆後再度跟當年的初戀重逢，此時發現彼此容顏雖改、心卻如當年，命運給了第二次牽起對方的手的機會，你會因此許諾，兩人共走下半輩子？

台灣演藝圈在2022年就發生兩個這樣刻骨銘心的案例，一個是大S 和酷龍歐巴的故事，另一個，就是當年在「麻辣鮮師」裡演出第一代學生的胡凱欣。

回想那年16歲懵懂青春的年紀，在人群中一眼瞥見初戀的悸動，如今她想起來仍然會顫抖。

1990年，胡凱欣還是個學生，跟表妹一起去香港 紅館參與一場活動，當時Alan也跟朋友以兩男兩女的兩對約會去了現場，她第一眼看到Alan時他正在買票，彼此雖隔了一段距離，卻被他的樣子深深吸引，「這個男生真的好帥」。

胡凱欣回憶，這男生這一看就比她還大，兩人並非同齡人，而他身邊有個女的，雖然沒有牽手，但直覺兩人應該是男女朋友，紅館外正在舉辦卡拉OK大賽，她和表妹正在認真聽，突然間，發生了讓她至今難忘的一幕。

「他當時走在我前面，竟回頭對我說了一句『哈囉』，那一刻，就像拍電影一樣，隔在我們之間的人群彷彿紅海般被分開，原來，不只我注意到他，他也注意到我了」。

胡凱欣說，認識後知道男生叫Alan，大她7歲，而他身邊女生，只是單純的朋友。

後來兩人開始交往，Alan告訴她，其實開口說哈囉之前已經注意她好久了，「我這生一見鍾情的例子不多，她就是那個人」，因為年輕差距，一個是學生、一個是上班族，在那個還算保守的年代，約會的方式是她下課後繞著學校散步。

兩人交往了5年，並沒有發生什麼重大事件，分合多次淡了，胡凱欣不久來台發展，進了演藝圈、拍了戲，還結了兩次婚，最後離異單身，此時身邊已經有兩個小孩。

兜兜轉轉後，她想起心中一直掛記的Alan，並在臉書裡搜找到這個熟悉的名字，聯絡上後她形容：「有一種恍如隔世的感覺。」

不久後，兩人帶著各自經歷的人生故事，走進禮堂，算一算，1990年初識，2019年重逢，花了漫長的時間熬煮這段感情，2022年4月，終於得償所願結為夫妻，此時她已48歲，而他55歲。

胡凱欣說，到了中年才在一起，兩人也曾在促膝長談時聊到，若當年沒有分手，就能會更多相處的時間。但如果年輕時沒有分開，很多事都會改寫，「年輕時的我，不懂珍惜、不知道包容，結果可能會很好，或很糟」。

Alan是個成熟又體貼的男人，胡凱欣想起當年那段純愛時期的初戀，夏天的時候，她穿著短袖制服，他經常在下午3點多穿著整套西裝陪著她散步，「當時有多熱，但我只在意他有沒有對我好，卻從來不知道關心他的狀態」。

胡凱欣說，「以前我強勢，喜歡掌控，例如我之前的感情，當要跟對方一起住，我的想法是把家中的家具全部買好，對方回來時已經全部弄好，但我若買了藍色，他就不能說是不是咖啡 色比較好，那我會很生氣，不然你自己買」。

是時間，也許是人生經歷，慢慢改變了她，更有可能因為Alan就是那個命定的人，「這個家是我們的，那這個沙發是什麼顏色，我們一起決定，其實，我覺得很多事遇上他，自動就變了，回到以前我們相處的那個模式」。

重逢結婚後，兩人除了生活，還會一起跳國標舞，在各種比賽中一起感受人生。

前兩天，胡凱欣和Alan來台灣，她不當藝人，而是以舞者之姿，和他一起參加「世界國際標準舞公開賽」，兩人在一一往的律動中找到對方、帶入感情，而且放得開，最後奪下第一名。

結束後，她還帶著他去做人生第一次刺青，胡凱欣在2000年就刺過了，後腰有一個長長圖騰，他也想跟她一樣，但不知道該刺什麼，最後決定將她後腰的圖改一下，直接刺在他的左上臂，他笑說，「皮膚還緊，仍有觀賞價值」。

認真問胡凱欣，重新拾回丟失的感情是什麼感覺？她的眼睛突然像被灌了水，那一刻彷彿中間失去的那麼多年在她心底流轉，「好特別，也很神奇，你想想，我都結過兩次婚了，跟他是第3次，小孩也生了兩個，而他卻完全沒變，我很珍惜，也很感動」。