12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

2024年過完了一半，在剩餘的下半年，每個人的運勢也大不相同。日本網站「占TV」近來就以12生肖，分析每個生肖的下半年運勢如何。

生肖鼠

下半年會朝著自己的目標前進。運勢也不錯，可以採取積極行動，有機會能獲得成果。工作中雖然會遇到挑戰，但也會有幫助你的人出現。開運關鍵在於自我成長與學習，和擁有相同目標的夥伴相遇，會成為變化的契機。

生肖牛

下半年運勢呈上揚趨勢，特別是之前積累的努力將展現成果。辨別對自己重要的事物與不必要的事物，可幫助事情更順利進行。開運關鍵在於懷有感恩之心，會在關鍵時刻得到庇護。

生肖虎

下半年夢想將得到實現。隨著好奇心行動，目標也能會逐步成真。特別是財運會迎來好轉。將金錢用於充實心靈，將帶來好的能量。其他像是轉職、搬家還是旅行等等和移動相關的事情，都會帶來新的發展。

生肖兔

下半年將變得相當忙碌。你在展現才能的同時，責任也會增加。為了管理好身體，工作與休息的調整非常重要。特別是9月要充分休息身心。11月會迎來順風，遇到成為精神支柱的人。

生肖龍

龍年寶寶在下半年好運期將持續下去。特別是在工作和財運方面，夏秋之間會有好的進展。可能會出現臨時收入或找到新的財源，但要注意辨別機會的真實性。在戀愛和人際關係方面，則是在12月運勢最佳。

生肖蛇

困擾的問題將獲得解決。透過價值觀的改變或擴展視野，將讓你看到事物的本質，並找到解決方法。從秋天起，人際關係會變得緊密。2025年對巳年生來說是大幸運年，2024年下半年則是播種時期，準備迎向光明的未來。

生肖馬

珍惜自己，才能感受到幸福。如果被時間追趕或過著忙碌的日常生活，請去找尋能讓你感到放鬆的空間，幫自己找回自己的節奏並恢復活力。10月幸福感將提升，會有讓你心動的邂逅。

生肖羊

雖然目前可能會有所不安，但下半年將迎來轉機。受到異國文化的啟發，可能會產生改變自己的想法，讓自己更接近接近理想。秋天運勢好轉，會碰到脫穎而出的機會，只要相信自己並前進，就能抓住成功的契機。

生肖猴

在旺盛的好奇心下，如果找到感興趣的事情，將會取得巨大成果。但不要過於分散目標，應該確定自己最想要的是什麼，並設置優先順序。8月是行動結出成果的時期。如果有想要的東西，積極行動或制定計劃，將能穩步前進。

生肖雞

下半年會變得活躍。如果考慮轉職，或許能找到地方一展長才。多關注各方消息，會得到有利的情報。秋天，居住環境和家庭關係會得到進一步提升，能以此確立自己的生活方式。此外，對周遭的人表達關心和感謝，將會帶來幸福。

生肖狗

下半年會找到人生的目標，並開啟通往新世界的大門。而開啟這扇門的金鑰，往往藏在意想不到的地方。回想小時候喜歡或擅長的事情，可能會帶你進入新的世界。當感到迷茫時，就捫心自問，率直地去行動吧。

生肖豬

下半年將經歷能會讓自己大幅成長的事件和體驗。這將讓你擺脫人際關係或職場環境壓力，獲得更大的自由。此外，心態也會變得更加積極。夏天起會找到新的目標並開始準備，並到秋天變得繁忙。此時支出增加，得更加注意金錢管理。