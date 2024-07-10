天天吃鮪魚罐頭？ 專家分析對人體利弊

鮪魚罐頭料理有營養，但攝食應注意分量。示意圖。（取材自pexels.com@Alesia Kozik）

鮪魚罐頭是可靠的食物來源，在很多午、晚餐餐點都是好用的材料，烹飪起來很方便又好吃，且營養豐富，以至於有些人天天吃鮪魚罐頭。但跟其他食品一樣，凡事皆有利弊，鮪魚罐頭裡的原料鮪魚有可能含汞、鹽量太高，讓身體不適、中毒；專家建議每周最多吃一到二罐鮪魚罐為宜。

「每日餐點」(Daily Meal)報導，鮪魚罐頭富含蛋白質及幾種重要維他命與礦物質，可以多管齊下提升健康，但鮪魚器官裡的汞累積、罐頭含鹽量較高，都值得擔憂，不可不慎。

鮪魚罐頭的鮪魚有幾種，不分哪種鮪魚，都富含蛋白質。攝食足夠的蛋白質及熱量，對愛健身的人可望長出更大更強的肌肉，鮪魚罐頭對健美特別有用。

鮪魚罐頭另富含奧米茄3脂肪酸(omega-3s)，即有利於心臟也有益於大腦，對降低阿茲海默氏症這種因壓力所致的老年失智症，大有幫助。此外研究還指出，這些奧米茄3脂肪酸有助於保護視力、抵抗乾眼症。

鮪魚罐頭另富含維他命D，每100克鮪魚罐頭含有269國際單位的這種維他命，有助於骨骼強狀；另外，鮪魚蛋白也具有相同功效，還能保護眼睛健康。

吃鮪魚罐頭能讓人取得比其他食物更多的能量，尤其加上其他營養素之後，可以讓能覺得精力持久充沛、飽足感更久、改善心情、免疫系統增強、皮膚更有光澤。

但鮪魚器官裡含汞。如果覺得頭開始有點疼，就要檢查自己是否吃太多鮪魚罐。頭疼是汞中毒的重要病徵，其他的病徵還有易怒、記憶力流失。凡是有這些跡象，建議成人限制一周只吃一到兩罐鮪魚。

鮪魚罐頭的汞含量也可能影響到人體其他器官，例如腎臟，太常吃恐導致腎衰竭。

飲食健康與血壓、鹽攝取量息息相關。鮪魚罐頭所含的鹽分可能多於你該攝取的量，尤其配上其他東西一起吃，有可能造成血壓問題。

女性懷孕期應慎食，鮪魚罐裡的汞會直接進入血流，影響到胎兒，所以最好按建議，每周攝食鮪魚罐別超過三份。