我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

世界新聞網／輯
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

有的人個性隨和，平時不容易生氣。但也有的人一旦被惹怒，就會記仇非常久。日本網站「占TV」近來就分析4種血型，排行哪些血型特別容易記仇。

第四名 B型

感情容易波動的B型，一旦要是動怒，就會立刻在現場爆發，做出像是對著誰大吼大叫等等行為。不過這麼一來，也會讓B型的人當場把怒氣宣洩完，往後很快就會像沒事一樣眉開眼笑。甚至可能在別人都還沒搞懂怎麼回事時，氣就已經消除了。

第三名 AB型

總是保持冷靜理性思考的AB型，認為生氣是一件愚蠢的事情。因此無論心裡再怎麼不滿，都會告訴自己要盡量迴避，擺脫憤怒的情緒，或盡可能不要遇到會惹自己動怒的人。不過萬一碰到就是無法迴避的狀況，那麼就可能引發意外的大場面。

第二名 O型

看似隨和，好像什麼負面情緒都能坦然接受的O型，實際上卻是相當記仇的類型。由於他們把自尊看得很高，因此對於所有惹火自己的人，都會一一記在小本本上，無論過了多久都不會忘記。就算相隔好多年，也還是會找尋機會伺機反撲。

第一名 A型

生氣時，越是會當場爆發的人，氣也是消越快得越快。然而A型可說是這種性格的相反，他們在生氣的當下，會立刻想辦法壓抑自己的情緒，結果反而讓怒氣無從宣洩。加上他們的記憶又好，無論多久前的不滿，都還是像昨天發生的事情一樣，記得一清二楚，一旦想起來，又會繼續咬牙切齒。

血型

上一則

JAMEI CHEN 純白婚禮展

延伸閱讀

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」
四血型怎麼玩SNS B型留言回不完、他忙著假裝自己光鮮亮麗

四血型怎麼玩SNS B型留言回不完、他忙著假裝自己光鮮亮麗
總是陷入「渣男圈套」血型排行 O型喜歡刺激、B型一察覺就果斷離開

總是陷入「渣男圈套」血型排行 O型喜歡刺激、B型一察覺就果斷離開

熱門新聞

一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30
每個星座在下半年可能會遭遇不同的意外。（取材自unsplash.com＠Roman Melnychuk）

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

2024-07-04 20:15
示意圖。(取自123RF)

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

2024-07-04 13:00
根據InterNations的2024年Expat Insider調查，越南連續第四年成為旅居海外人士最負擔得起的國家。(歐新社)

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

2024-07-08 01:25
女留學生分享出國後被顛覆認知。（取材自小紅書）

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

2024-07-07 21:00

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了