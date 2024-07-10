四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

有的人個性隨和，平時不容易生氣。但也有的人一旦被惹怒，就會記仇非常久。日本網站「占TV」近來就分析4種血型 ，排行哪些血型特別容易記仇。

第四名 B型

感情容易波動的B型，一旦要是動怒，就會立刻在現場爆發，做出像是對著誰大吼大叫等等行為。不過這麼一來，也會讓B型的人當場把怒氣宣洩完，往後很快就會像沒事一樣眉開眼笑。甚至可能在別人都還沒搞懂怎麼回事時，氣就已經消除了。

第三名 AB型

總是保持冷靜理性思考的AB型，認為生氣是一件愚蠢的事情。因此無論心裡再怎麼不滿，都會告訴自己要盡量迴避，擺脫憤怒的情緒，或盡可能不要遇到會惹自己動怒的人。不過萬一碰到就是無法迴避的狀況，那麼就可能引發意外的大場面。

第二名 O型

看似隨和，好像什麼負面情緒都能坦然接受的O型，實際上卻是相當記仇的類型。由於他們把自尊看得很高，因此對於所有惹火自己的人，都會一一記在小本本上，無論過了多久都不會忘記。就算相隔好多年，也還是會找尋機會伺機反撲。

第一名 A型

生氣時，越是會當場爆發的人，氣也是消越快得越快。然而A型可說是這種性格的相反，他們在生氣的當下，會立刻想辦法壓抑自己的情緒，結果反而讓怒氣無從宣洩。加上他們的記憶又好，無論多久前的不滿，都還是像昨天發生的事情一樣，記得一清二楚，一旦想起來，又會繼續咬牙切齒。