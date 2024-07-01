黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

馬斯克大力稱讚黃仁勳動手實作的工作態度。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 不屈不撓的工作態度，使這家人工智慧（AI）巨頭一度高居全球市值龍頭，無怪乎同為億萬富豪，也是黃仁勳客戶的馬斯克 ，相當推崇黃的管理風格。

馬斯克6月30日在X發文說，這絕對是正確的態度，「在新冠疫情期間衛生紙短缺之際，我確保我們的工廠和辦公室有衛生紙可用」。馬斯克是在回覆黃仁勳3月接受史丹福大學商學院研究所訪問的影片，當時黃談及在連鎖早餐業者Denny's工作的經驗，「對我來說，沒什麼是我不屑做的，記住，我曾是洗碗工，我曾掃廁所、我清過許多廁所，數量比你們加起來都多」。

黃仁勳說，這些經驗有助於塑成他的工作風格，那就是動手實作，與員工一同解決問題，「如果你提出某些要求，希望我幫忙檢視，我會竭盡所能，並演示我會怎麼做」。

馬斯克也是實作派，他曾睡在工廠地板上，親手檢驗每輛下產線的車。

馬斯克之所以稱讚黃仁勳，或許並不只是因為行事風格相似，也可能是因為他們的命運交錯。畢竟，馬斯克的AI宏圖，包括自駕車 以及把xAI打造成全球首屈一指的AI企業，都少不了黃仁勳的晶片。

黃仁勳對馬斯克也同表讚揚，他在5月接受Yahoo財經訪問時說，「特斯拉在自駕車上遙遙領先，但有朝一日，每輛車都必須具備自駕功能」，馬斯克則回文說，「謝啦，黃仁勳」。