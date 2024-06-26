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沒預約卻硬要入座 餐廳服務人員列不能接受的顧客行為

世界新聞網／輯
餐廳服務人員列出他們認為不能接受的顧客行為。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
餐廳服務人員列出他們認為不能接受的顧客行為。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

現代人外食普遍，有餐廳員工列出幾項服務人員不能接受的顧客行為，例如只把他們當「服務人員」對待，不會回應打招呼等，讓他們想對顧客說「我們也是人」。

紐約郵報（New York Post）報導科羅拉多州餐廳Rootstalk and Radicato的合夥人墨菲（Patrick Murphy）說，他不期待人們對餐廳如何營運有多深刻的了解，而餐廳內的服務生領班就像大型交響樂團的指揮，但多數人不知道，以為他們是「餐廳生態的最底層」，因此對他們很無禮，這是餐飲界的大忌。

墨菲說，無禮行為可能是潦草的打招呼，有些人一進門就直接說「我們有訂位」，但他們更希望客人先和他們打聲招呼，可能是一句簡單的「哈囉」或一個微笑，讓領班知道客人重視在餐廳和服務人員的第一個互動。

墨菲說，第二個糟糕行為是問服務人員可不可以坐在另一個空桌，他說有些人會直接走進餐廳，當服務人員告知「現在沒有空位」時說要坐在一個明顯的空桌，但那可能是半小時後抵達的客人預訂的位置，因此不能坐，但還是會有人堅持自己吃很快硬要入座。

新澤西州的餐廳服務員布朗（Hannah Brown）說，有些現場候位的顧客排到位置後，餐廳發訊息通知位置已準備好了，但他們卻未立即回覆，若餐廳等候的時間太長，位置就會釋出給下一組客人，因此時常發生紛爭，她希望排到位置的客人可以趕快決定是否用餐。

布朗說，實際用餐人數超過預定人數也是常發生的狀況，他們仍在努力適應。墨菲說，若有更多人要用餐，建議事前通知餐廳，因為提供給5個人的桌子和提供給4個人的桌子絕對不一樣。

布朗說，客人用餐時突然有更多人加入也讓他們困擾，當有親友要在顧客用餐中加入，他們必須多放一張桌子，這會對四周的顧客造成不便，只加椅子也會讓原桌的客人用餐環境變得擁擠，若有幼童也很危險，「我可不希望兒童座椅被放在走道上」。

新澤西州 科羅拉多州

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