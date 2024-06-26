退役警犬被領養 回家路上「360度打量新主人」萌翻天

退役警犬打量新主人。（取材自微博）

警犬種類相當多，包括搜救、緝毒、安檢等，當警犬退休 後，就會成為退役警犬，並開放由好心人士領養。一隻退役警犬被領養後，探頭探腦的360度打量新主人，模樣相當可愛。許多網友被萌翻，直呼「我也想養退役警犬」，不過有內行人透露，退役警犬相當搶手，領養還得花上數十萬(人民幣)的費用。

網友「幽默笑話君」在微博 上發布一支影片，中國黑龍江一隻退役警犬近日得到領養，狗狗坐上新主人的汽車後座，牠在回家路上不停轉動頭部，360度的打量新主人，影片中幽默寫著「360度掃描新主人，錄入旺旺系統」。

其他人留言「問：需要那麼刻意麼。汪：儀式感，你不懂，這樣主人覺得我在意他，會給我加養老金的，你小子沒混過職場少管閒事」、「人臉辨識中」、「轉頭思考」、「好可愛」、「好像哪裡見過你」、「好奇寶寶」、「你兩個是好人吧？旺旺心裡在打鼓」。

不少網友表示「好可愛，我也想領養」、「哪領，我也想養隻退役警犬」，有內行網友說「我有一次關注了退役警犬拍賣，十幾萬二十幾萬，打擾了」、「要政審的」、「十幾萬起步」。