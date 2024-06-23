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「綠野仙蹤」紅鞋將被拍賣 茱蒂嘉蘭博物館籌款350萬想買回

編譯徐薏茹／即時報導
電影「綠野仙蹤」片中道具「紅寶石便鞋」當年在茱蒂嘉蘭博物館展出的情形。(路透)
電影「綠野仙蹤」片中道具「紅寶石便鞋」當年在茱蒂嘉蘭博物館展出的情形。(路透)

女星茱蒂嘉蘭(Judy Garland)在1939年電影「綠野仙蹤」(Wizard of Oz)中所穿的道具「紅寶石便鞋」(Ruby Red Slippers)於2005年在茱蒂嘉蘭博物館(Judy Garland Museum)遭竊，儘管聯邦調查局(FBI)在2018年尋獲這雙紅鞋，但一直未再回到博物館展出；目前博物館正想辦法籌集足夠的資金購買這雙鞋。

根據FBI消息，這雙鞋的估計價值350萬元，將於12月拍賣

其實館方從未擁有這雙紅鞋的所有權，2005年電影道具收藏家麥可蕭(Michael Shaw)出借紅鞋給博物館展出10周，但慣竊馬汀(Terry Jon Martin)在展覽期間偷走紅鞋。麥可蕭現在透過海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)出售這雙鞋，博物館執行董事珍妮．海茨(Janie Heitz)表示希望鞋子最終回到位於明尼蘇達州大急流城(Grand Rapids)的博物館；大急流城為茱蒂嘉蘭老家。

海茨說：「鞋子需要一個家，也許我們可以成為它們的家。這將會是一個很棒的好萊塢式快樂結局。」

馬汀是職業罪犯，他的律師在今年稍早的法庭文件裡提到，馬汀從未聽過「綠野仙蹤」，也不曉得「紅寶石便鞋」背後的文化意義。

當時鞋子投保100萬元，馬汀以為鞋子以真正的寶石裝飾，本計畫偷走後賣掉紅寶石，在發現鞋子其實是紅色亮片裝飾後，便把鞋子轉給同夥。

雖然紅鞋在馬汀手中的時間不到48小時，但他的偷竊犯罪導致近18年的謎團，沒人知道竊賊是誰以及竊盜原因。

海茨拒絕透露博物館目前募得多少資金，但表示希望最後募得的金額能超過估價的350萬元。

館方已經獲得協助，明尼蘇達州議員已經提供10萬元支持這一行動，州長華茲(Tim Walz)也在社群媒體上表示，政府官員將購買這雙鞋，「確保鞋子安全地待在大急流城，在全天候、瞞天過海防禦等級的情況下展示給所有人。」

海瑞得拍賣行執行副總馬達萊娜(Joe Maddalena)表示，他受到博物館募款消息的鼓舞，稱「這是一個真正感人的故事」，並希望能成功。

博物館 拍賣 明尼蘇達州

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