3星座分手後不能當朋友 金牛最倔「不可能再見」、他們分的最利索

三星座分手後無法當朋友。（取材自pexels.com@Vera Arsic）

分手後別做朋友！中國媒體《搜狐》分析三大星座「在感情裡最倔強」，他們只要決定分手，就不願意再回頭，也不會與前任聯繫，包括金牛座、獅子座、摩羯座都上榜，金牛座只要沒有放下這段感情，就不會有再見的可能，也不會想要和好。獅子座不願意拖拖拉拉，他們結束感情是相當乾脆利落，確定分開就不會再有猶豫。

金牛座

金牛座的人即使嘴上說「分開也能做朋友」，但他們無法過去心裡的坎，只要他們沒有完全放下這段感情，就沒有相見的可能，無論表現得多麼毫不在意，但內心也騙不了自己，即使心有懷念或者不甘，卻也不會再見。金牛女在面對困難時，通常都是男朋友出來幫助她們解決困難，當金牛女失戀就會學著長大，學會自行解決問題，不會去打擾前任。

金牛座性格穩重踏實，他們是愛情難度系數最高的星座，絕不願意將就自己跟不喜歡的人再一起，當分手時也會說清楚是因為什麼，一旦徹底分手後，就不會再想要和好了，也不想再聯繫對方，從此相忘於江湖。

獅子座

獅子座不是拖拖拉拉的人，說一是一說二是二，分開了就是分開了，說了不再見面就絕對不會再見，他們結束感情的態度乾淨利落，僅存的只有回憶。依照他們說一不二的性情，往往在分手時候說出去的話，就是鐵定的事實，他們做事為人光明磊落，只要確定了要分開就不會讓自己有絲毫的猶豫。

獅子座只要與另一半分開，即便內心有所難受，也不會再給對方什麼念想，一旦分開就是各自安好，從此便無聯絡，他們擔心無法斷乾淨，因此不會讓自己猶豫或不捨，選擇長痛不如短痛，往後的日子無論再怎麼思念或痛苦，也不會去打擾前任。

摩羯座

摩羯座在感情中的態度簡單明瞭，愛你時癡情，不再愛的時候也從不會做過多糾纏。一旦與另一半分開，他們勢必會做到與對方斷絕往來，甚至轉身的那一刻就刪光所有聯繫方式，越是往日愛得纏綿深情的摩羯座，越會在分手的時候表現的決絕冷情。

離開了的摩羯座是誰也無法挽留，越是深愛對方，他們越會更早斷絕雙方的聯繫管道，即使心中有不捨或不甘心，他們也不會讓自己留下來糾纏不清。對摩羯座而言，如果自己拚盡全力去爭取的愛情沒有結果，那麼便會主動離開，既然彼此沒有繼續糾纏和相處的必要，那麼能不見面就絕不會再有任何交集。