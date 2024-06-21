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夫婦挑戰畫自家愛貓 夫一秀作品太太笑翻「像在吃蜘蛛」

世界新聞網／輯
一對外國夫婦挑戰畫出自家兩隻貓咪，但丈夫的作品畫風太「特別」，讓老婆一看就爆笑不止。（取材自TikTok＠winstonandspooky）
一對外國夫婦挑戰畫出自家兩隻貓咪，但丈夫的作品畫風太「特別」，讓老婆一看就爆笑不止。（取材自TikTok＠winstonandspooky）

社群影音平台常常會流行許多「挑戰」，近來有對夫婦，就互相挑戰如何描繪自己家中的貓咪。最終畫作公布，兩人的成果實在差距太大，讓人不禁當場爆笑不止，還引起許多網友的討論。

@winstonandspooky

Painting challenge, but we each paint a cat #catsoftiktok #paintingchallenge #cattok #couplecomedy #catlover

♬ original sound - Winston and Spooky

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一對夫婦開設TikTok帳號「winstonandspooky」，分享家中兩隻貓咪「Winston」和「Spooky」有關的影片。近來夫婦兩人，挑戰分別畫下兩隻愛貓，並且彼此互相分享。

妻子首先分享她所描繪的Winston。畫作中，Winston坐在綠地裡，旁邊伴隨著許多小花，讓丈夫一看到畫作就驚呼連連。剛好這時Winston也晃到兩人附近，丈夫於是抱起了Winston，讓牠看看這幅畫，並說「我相信Winston一定很喜歡這幅畫」。

至於丈夫在展示自己畫的Spooky之前，就先聲明畫作可能不太一樣。等到終於公布時，老婆確實因為相當「特別」的畫風，止不住地爆笑出來，還笑到整個臉都紅了，還說Spooky的鬍鬚，看起來就像是在吃著蜘蛛一樣。丈夫雖然試圖解釋自己沒畫背景等等，不過也對自己畫不好感到難為情，畫作右下角還寫了「我很抱歉」。

許多網友紛紛留言「看到畫上的『我很抱歉』真的笑死」、「應該把這些花裱框起來」、「『我沒有畫背景』先生，我想應該有更大的問題」、「Winston真的畫得很美」、「我意外喜歡這幅怪異的畫」、「這是我看過最搞笑的繪畫挑戰影片」、「第一幅畫：我腦中想像的。第二幅畫：我實際畫出來的」、「其實我覺得Spooky畫得很藝術」。

@winstonandspooky

Cat facts you didnt know #catsoftiktok #cattok #catfacts #cattv

♬ This Will Be (An Everlasting Love) - Natalie Cole

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