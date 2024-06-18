大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

華郵報導，目前就業市場發生分裂，不少大學畢業生求職期變長，甚至懷疑文憑沒有用。示意圖，非新聞當事者。(路透)

雖說就業 市場還算強勁，但今年畢業的數百萬大學生進入職場時會發現，他們本科入門級的工作正在減少；老闆減少招募給社會新鮮人的工作職位，另紛紛要求要有工作經驗，招到的人要立即派上用場，許多大學剛畢業的人碰壁後，不禁懷疑文憑無用，現實與自己所想的脫節。

華盛頓郵報報導，社會新鮮人要初入職場變得更困難，老闆減少招聘受喜愛的白領職位。高盛 (Goldman Sachs)分析商務部數據後指出，過去六個月找入門級工作的人，只有13%如願以償，比起2022年的高峰值20%少很多。

求才求職機構ManpowerGroup的北美總裁弗朗基維茨(Becky Frankiewicz)表示，目前就業市場是員工不離職，老闆不裁員，大家保留現狀，對新人想進入職場不太妙。就算有人在求才，也都強調要有經驗，「即戰力」很重要。

結果便是截至5月的過去一年，20到24歲人的失業率由6.3%攀升到7.9%，如不計新冠疫情 之初，年增幅為14年來之最。

今年估計200萬人將取得大學文憑。其中很多人2020入大學時，碰到疫情，是由自小居住的臥室遠端上課，而沒本人住進宿舍、前往教室，而且求學時代錯過實習、沒能與導師一對一學習。

聯邦數據指出，整體而言過去一年就業職缺減少20%，而專業及企業服務如科技界、顧問、金融及媒體等剛畢業生最愛的工作，減少12%。

紐約聯邦準備銀行報告指出，1990年代到2000年代初期，剛取得大學學位的人求職成功機率較高，但近些年來改變了。截至今年3月，22到27歲、畢業不久的人失業率比起整體人口要高出4.7%。

此外很多僱主以「擁有技術」為聘僱前提，評估面試者，看他們以往的經驗，而不光看大學甚或碩博士文憑。如此讓就業市場發生分裂，有經驗的人仍找得到工作，只有高中學歷的人到夏令營、冰淇淋店、游泳池等地找工作，16到19歲人就業率是十多年來最高。

許多大學畢業生求職期變長，不少人表示找工作比料想難得多，「大學或更高學歷其實幫不了多少忙」。