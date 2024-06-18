我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾自爆有5個性伴侶 港姐冠軍祕戀60歲爸爸級富商

針對在美10年以上無證配偶 拜登移民新政QA

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

編譯潘勛／即時報導
華郵報導，目前就業市場發生分裂，不少大學畢業生求職期變長，甚至懷疑文憑沒有用。示意圖，非新聞當事者。(路透)
華郵報導，目前就業市場發生分裂，不少大學畢業生求職期變長，甚至懷疑文憑沒有用。示意圖，非新聞當事者。(路透)

雖說就業市場還算強勁，但今年畢業的數百萬大學生進入職場時會發現，他們本科入門級的工作正在減少；老闆減少招募給社會新鮮人的工作職位，另紛紛要求要有工作經驗，招到的人要立即派上用場，許多大學剛畢業的人碰壁後，不禁懷疑文憑無用，現實與自己所想的脫節。

華盛頓郵報報導，社會新鮮人要初入職場變得更困難，老闆減少招聘受喜愛的白領職位。高盛(Goldman Sachs)分析商務部數據後指出，過去六個月找入門級工作的人，只有13%如願以償，比起2022年的高峰值20%少很多。

求才求職機構ManpowerGroup的北美總裁弗朗基維茨(Becky Frankiewicz)表示，目前就業市場是員工不離職，老闆不裁員，大家保留現狀，對新人想進入職場不太妙。就算有人在求才，也都強調要有經驗，「即戰力」很重要。

結果便是截至5月的過去一年，20到24歲人的失業率由6.3%攀升到7.9%，如不計新冠疫情之初，年增幅為14年來之最。

今年估計200萬人將取得大學文憑。其中很多人2020入大學時，碰到疫情，是由自小居住的臥室遠端上課，而沒本人住進宿舍、前往教室，而且求學時代錯過實習、沒能與導師一對一學習。

聯邦數據指出，整體而言過去一年就業職缺減少20%，而專業及企業服務如科技界、顧問、金融及媒體等剛畢業生最愛的工作，減少12%。

紐約聯邦準備銀行報告指出，1990年代到2000年代初期，剛取得大學學位的人求職成功機率較高，但近些年來改變了。截至今年3月，22到27歲、畢業不久的人失業率比起整體人口要高出4.7%。

此外很多僱主以「擁有技術」為聘僱前提，評估面試者，看他們以往的經驗，而不光看大學甚或碩博士文憑。如此讓就業市場發生分裂，有經驗的人仍找得到工作，只有高中學歷的人到夏令營、冰淇淋店、游泳池等地找工作，16到19歲人就業率是十多年來最高。

許多大學畢業生求職期變長，不少人表示找工作比料想難得多，「大學或更高學歷其實幫不了多少忙」。

就業 疫情 高盛

上一則

蘋果傳中止新一代高階Vision頭戴裝置開發 聚焦平價款

下一則

動物收容所員工遇比特犬不斷吠叫 跟著牠走驚見一幕慘狀

延伸閱讀

俄勒岡州情侶赴英旅遊揭10個文化差異點 第一名「美國做得太爛」

俄勒岡州情侶赴英旅遊揭10個文化差異點 第一名「美國做得太爛」
記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待

記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待
女子網購衣服 被鼓勵付小費「請支持設計師才華」

女子網購衣服 被鼓勵付小費「請支持設計師才華」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

熱門新聞

網友發現日本老人很懂穿搭。（取材自小紅書）

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

2024-06-15 01:10
四生肖近期家和萬事興。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖喜事臨門「正能量爆棚」 屬羊家庭名聲好、他的家人健康轉好

2024-06-15 23:25
94歲舊金山婦女海倫‧伯恩可能被迫離開住了82年的出租公寓，或與發出驅逐通知的房東對簿公堂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Bidwell）

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

2024-06-13 20:56
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

2024-06-12 20:50
搜狐網列出4大生肖，到了夏天運勢更好。 圖／ingimage

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

2024-06-17 16:00
4星座個性懶惰愛拖延。（取材自pexels.com@Acharaporn Kamornboonyarush）

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

2024-06-16 23:45

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他
中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位