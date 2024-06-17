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陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

世界新聞網／輯
中國網友在台灣吃到超大蓮霧和各式美食。（取材自小紅書）
中國網友在台灣吃到超大蓮霧和各式美食。（取材自小紅書）

蓮霧是台灣知名水果之一，有中國網友在台灣吃到一顆要價新台幣130元（約4美元）的蓮霧，讓不少台灣網友驚訝太貴，有人建議她至傳統水果行，可以買到更划算的水果。原PO笑稱，台灣美食太多，來台旅遊三天就胖了10斤。

女網友「方槍槍，」在社群軟體小紅書上發文詢問「台灣敦化北路哪裡買釋迦？」她貼出一張手拿蓮霧的照片，並表示這顆蓮霧要價130元，雖然疑似買貴了，但她不介意的表示「無所謂啦好好吃，這個又大又完美」，她也好奇問「我看好多超市和水果攤沒看到釋迦和楊桃，請問要在哪裡買才好？」

其他人則留言「蓮霧一顆130元應該是黑金剛吧，小老百姓買不下手，釋迦跟楊桃這時候不是產季，你如果不缺錢，敦化北路SOGO百貨樓下的超市應該能買到品質好的水果」、「(敦化北路附近)你可以到中崙市場，傳統市場的水果會比SOGO百貨便宜很多，然後釋迦跟楊桃現在市面上應該沒有」。也有台灣人覺得她想找的釋迦糖分過高，「玉荷包和鳳梨釋迦是放棄的兩種水果，太甜了」

還有人建議「梅林水果行、鼎林水果行，上網搜一下，打電話去問，靠西門町台北老字號賣高檔水果的」、「現在時令水果是金鑽鳳梨、愛文芒果、玉荷包，三種都大推」。

原PO後續補充貼文指出，她至全聯超市買了超大顆的芭樂，大讚「台北好吃的太多了，除了吃就是吃，以後會常來的！芭樂好吃」，她也笑稱，到家量體重發現才3、4天就胖了10斤，直呼「真的太誇張，就說我褲子怎麼越來越緊肚子越來越大」。

台灣是水果王國，盛產期的鳳梨釋迦香甜美味。(本報資料照片)
台灣是水果王國，盛產期的鳳梨釋迦香甜美味。(本報資料照片)

台灣是水果王國，盛產期的玉荷包甜又多汁。(記者潘欣中／攝影)
台灣是水果王國，盛產期的玉荷包甜又多汁。(記者潘欣中／攝影)

釋迦 小紅書

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