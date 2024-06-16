最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

4星座個性懶惰愛拖延。（取材自pexels.com@Acharaporn Kamornboonyarush）

中國媒體《搜狐》整理四大星座「性格很懶惰，不管做什麼都不積極」，牡羊、水瓶、摩羯、獅子紛紛上榜，其中牡羊座做事三分鐘熱度，天天等著幸運女神降臨，就不用奮鬥；水瓶座喜歡拖到最後一刻才做事，寧可不做，也不願意提早安排。

牡羊座

牡羊座的人個性倔強，聽不進他人的意見，他們有所追求，但不會付諸實行，往往是空有想像的紙上談兵，他們不喜歡做安定的工作，做事情又三分鐘熱度，做不長久，只等著哪天幸運女神可以眷顧自己，這樣就再也不用奮鬥了。

水瓶座

水瓶座的人在職場上打滾多年，他們從經驗上認為，距離截止時間越近的時候，做事的效率越高，因此他們不到最後一刻不願意安排工作，在截止日期還沒到時，他們寧可不工作，也不願意提早花時間安排計劃，只會一拖再拖，等待截止日到來。

摩羯座

摩羯座的人很怕麻煩，只要是麻煩的事情他們就不想去做了，他們願意犧牲自我利益，只求把麻煩的事情變得更加簡單，因此他們經常因為怕麻煩而失去機會，這也是他們沒有成功的原因，他們應該克制自己的懶惰心理，才有機會成功。

獅子座

獅子座的人個性溫和靦腆又善良，他們不愛與人交流，其實他們朋友少的主因很大部分是性格懶惰，不只如此，他們還喜歡拖延，總認為再等等事情會更容易。