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四血型為何情緒低潮？ B型討厭失敗、他見偶像緋聞「如世界末日」

世界新聞網／輯
不同星座的人，可能在不同的情況下感到情緒低落。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）
不同星座的人，可能在不同的情況下感到情緒低落。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

人生在世，難免會碰到境遇高低起伏的時候，這時心情也可能受到影響。日本網站「占TV」近來分享四血型星座的人，分析每種血型在哪些狀況時，容易陷入情緒低潮。

A型

責任感強大的A型，認為自己不管被交派什麼任務，都應該認真做到完美。因此，當工作上發生失誤的時候，也會讓他們的心情跌落谷底。他們會責備自己的錯誤，給其他人帶來了困擾，更會對幫忙善後的人感到過意不去。

B型

不服輸的B型，碰到要一決勝負的場合，像是在職場內比賽誰的業績好等等，就會想著非贏不可。如果輸掉競爭，就會對自己非常不滿，陷入情緒低潮之中。不過，當他們走出低潮時，又會再次燃起想要鬥爭的競爭心態。

O型

對「美麗」相當執著的O型，總是想著沒有最美，只有更美。他們會嚴格管控飲食，即使放棄許多美食佳餚，也要想辦法維持住身材。因此，當他們發現自己依然變胖了，即使只是個幾百公克，都會讓他們大受打擊，覺得自己都這麼努力了，怎麼還會發胖。

AB型

浪漫的AB型，每當一想到自己喜歡的偶像時，腦中就會浮出許多幸福的妄想，當然也包括總有一天，或許能和喜歡的偶像在一起。因此，當媒體報導自己的偶像開始和誰交往時，會讓他們完全不能接受，覺得這個世界簡直要毀滅了，每天晚上都睡不著。

血型

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