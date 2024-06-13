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聖嬰現象結束 接著反聖嬰可能在夏季到來「美國陷入酷暑」

編譯簡國帆／綜合外電
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束。(美聯社)
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束。(美聯社)

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束，但接著反聖嬰現象（La Niña）可能會在夏季形成，可能導致美國今夏氣溫陷入酷暑，並且威脅美國石油天然氣生產。

NOAA在13日表示，過去一個月來，東太平洋海面溫度已接近或低於平均值，回到沒有聖嬰現象的狀態，並估算7-9月形成反聖嬰現象的機率為65%，延續到北半球冬季、今年11月-明年1月的機率為85%。世界氣象組織（WMO）和日本氣象局也都指出聖嬰現象結束，並預測反聖嬰現象今年將成形。

聖嬰現象下，信風（trade wind）減弱，使較溫暖的海水無法被吹往亞洲，導致去年太平洋颶風增加，反聖嬰現象則傾向減少太平洋的氣旋活動、但增強大西洋的氣旋活動。

NOAA在5月預測今年大西洋颶風季活動頻繁，將出現17-25個命名風暴，其中8-13個風暴預料將變成颶風，包括4-11個風速達到每小時11英里以上的重大颶風。美國國家氣象局（NWS）預報人員認為，今年颶風季活動高於往常的機率為85%。

美國能源資訊局（EIA）也在5月表示，大西洋颶風季活動頻繁，提高了美國石油與天然氣生產因為天候相關問題中斷的風險，尤其是墨西哥灣的離岸油氣生產、以及德州和路易斯安那州沿岸的煉油活動。

聖嬰和反聖嬰現象之間的循環、以及兩者之間的中立型態，通常會維持兩到七年，可能造成野火、熱帶氣旋、洪災以及長期乾旱，衝擊世界各地農民。

Maxar氣候學家海德指出，反聖嬰現象與北美（美國中西部）、東亞（中國大陸）、部分南美地區（阿根廷和巴西局部地區）在農作物生長季節的溫暖及乾旱天候有關。凱投宏觀資深氣候與大宗商品經濟學家威瑟伯恩說，在地理上產量較集中的農作物，較易遭遇價格上漲的風險。

LSEG資深天氣分析師漢克斯認為，對南非（玉米）、南亞與東南亞（印度的甘蔗和小麥）及澳洲農作物來說，反聖嬰現象會帶來高降雨，有助農作物生長，但也伴隨洪災風險。

颶風 石油 天然氣

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