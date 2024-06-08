學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

超微董事長暨執行長蘇姿丰 7日返回家鄉台南，受邀出席南方半導體論壇演講，蘇姿丰表示AI 是過去50年來最重要的技術，台灣是運算的中心，而受在地半導體產業鏈激勵，台南教師透露現在在地理工學系學生人數是文科學系2倍，學生也猛問如何學AI？蘇姿丰對於晶片 耗能則並不認同。

晶片高耗能是未來十年挑戰嗎？蘇姿丰表示這不是真的，他們致力於降低晶片每一個Bit的運算耗能，一台裝置裡不只是晶片還有軟體及其他功能元件，AMD內部也有能源專責部門投入節能技術。

蘇姿丰7日回台南與宏碁董事長陳俊聖出席「南方半導體論壇-AI世紀對談」，她表示，AI是50年來最重要的技術，有機會讓生活一切變得更好，生活中無論是工作、醫療保健或研究能力都需要算力，而AMD的願景就是期望追求高效能運算，以科技力量讓生活變得更好。

「台灣就是運算的中心」蘇姿丰表示，摩爾定律已經放慢腳步，必須想出其他先進技術，其中一個方式是用半導體先進封裝技術CoWoS，而「台灣是唯一一個說CoWoS，大家都知道是什麼的地方」，而超微打造的先進晶片由1500萬電晶體及12個晶片組成，這需要靠很多台灣供應鏈付出努力，台灣生態系真的非常特別。

蘇姿丰在演講結束後，特別開放10分鐘回應高中生提問，晶片耗費很大電力，如何在未來十年去解決這個人類當前最重要的問題？對此蘇姿丰不認同解釋：這不是真的。

台南慈濟、家齊、台南女中、台南一中等學生向蘇姿丰提問。(劉學聖攝影)

她強調晶片的算力能耗正在改善，意有所指，一台裝置的能耗來源很多，並非如外界都集中關注晶片本身，日前黃仁勳也被詢問電力議題，他則明確回答這是個很重要的議題，故輝達的超級資料中心會選擇座落電力充沛之處。

隨台積電落腳台南，台南高等學府的理工科技學生也大增，一位台南教師分享，現在三分之二學生是理工背景，文科背景學生只剩三分之一，面對蘇姿丰，許多學生問題圍繞如何學習AI產業？

蘇姿丰表示可以有很多方式，首先在學校學習是不錯的選擇，但在校外也有許多可以做的，首先可以嘗試找出一個專案計畫（Project），其次可跟一些朋友一起創造，跟一個團隊一起合作會學到很多，第三是可以趁暑期打工，尤其是跟AI相關的工作，網路上也有很多專案計畫發表可以從中學習。

也有學生詢問，若遇到17歲的學生會想提醒什麼？蘇姿丰表示，她在唸書時個性就喜歡打造出產品，即便工程很複雜，現在到企業界工作也很享受此，而曾有人給她建議是：解決最困難的問題，影響力就會很大，而問題解決也將影響職涯跟公司，故大家應同心協力一起就能找出解決方案。

而身為成功的美國半導體企業領袖，學生問對女性有什麼建議，蘇姿丰則表示，身為女性工作者，她年輕時也非常害羞，或許學生們也有人很害羞跟她一樣，但她建議可以練習以開放的心態聽別人怎麼說，聽老師長輩或朋友的建議。