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一覺醒來成全球第13大富豪 黃仁勳對身價暴漲這樣說

記者鍾張涵／台北即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前接受專訪時，被問及「近日股價一直創新高、你的身價也是，這對你的意義是什麼？」他說，自己還是要面對堆積如山的工作，所以一切都沒有改變。圖為黃仁勳近日現身台北國際電腦展。(記者胡經周／攝影)
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前接受專訪時，被問及「近日股價一直創新高、你的身價也是，這對你的意義是什麼？」他說，自己還是要面對堆積如山的工作，所以一切都沒有改變。圖為黃仁勳近日現身台北國際電腦展。(記者胡經周／攝影)

輝達（Nvidia）近期漲勢氣勢如虹，周三（5日）在度大漲5%，公司市值一舉衝破3兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，也成為全世界第一家市值晉升3兆美元俱樂部的半導體公司。黃仁勳的身價也上升至1074億美元、約新台幣約3.47兆元，成為名符其實「行走的三兆男」。

輝達股價今年來已飆漲147%，市值膨脹約1.8兆美元，反映市場對輝達AI晶片需求暴增的樂觀展望。據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳的身價也隨著輝達股價水漲船高，光是昨晚一覺睡起來，就增加52億美元，資產淨值達到1074億美元，是全球富豪榜中的第13位。

黃仁勳日前接受 TVBS看板人物專訪時，被問及「近日股價一直創新高、你的身價也是，這對你的意義是什麼？」他抬眼思索一陣子，第一句就回答「absolutely nothing（完全沒有）」。

他說，「我想找一個好的答案，但我還是在同一時間醒來、還是跟往常一樣工作、吃一樣的東西，喜歡所有相同的事物、愛一樣的人們。」他說，「沒有人對待我的方式變得不同，我還是要面對堆積如山的工作，所以一切都沒有改變。」

輝達與蘋果的市值拉鋸戰上演已久，5日輝達終於因股價大漲60.03美元、5.16%，股價來到1224.40美元，讓市值達3.012兆美元，超過蘋果公司的3兆美元，接下來要挑戰微軟公司的3.15兆美元，問鼎全世界「市值王」寶座。華爾街認為，輝達超越微軟只不過是遲早的問題。

輝達 黃仁勳 微軟

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