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專家建議搭飛機前別喝酒 「三要素」恐成致命組合

世界新聞網／輯
專家警告，搭飛機前最好不要喝酒，因為機艙壓力、酒精和睡眠恐成為致命組合。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
專家警告，搭飛機前最好不要喝酒，因為機艙壓力、酒精和睡眠恐成為致命組合。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

有些人為了慶祝假期的開始，會在登機飛行前小酌，但專家警告，「酒精、機艙壓力和睡眠」可能變成致命組合，特別是年長和有疾病的乘客，因為那會降低血氧濃度及提升心跳速度，嚴重時恐有生命危險。

每日郵報（Daily Mail）報導，研究顯示，酒精會降低血氧濃度、加快心跳速度，特別是年長旅客，喝越多酒效果越明顯，而年輕和沒有健康狀況的旅客在機上睡覺時，心跳速度也會改變。

德國科隆（Cologne）航空太空中心（German Aerospace Centre）的研究人員埃門霍斯特（Eva-Maria Elmenhorst）指出，每位乘客登機的健康狀況都是不同條件，但他們一開始的氧氣飽和度都不高，起飛後會下降，因此可能導致在航行中出現健康異狀，她建議有心臟和肺部問題的旅客在機上不要喝酒。

根據航空太空中心的實驗，他們找來48位18至40歲的受測者，一半在實驗室正常的大氣壓力下睡覺，另一半在模擬機艙大氣壓力的環境中睡覺，兩組受測者都睡4小時，每組受試者都有一半先喝下兩罐啤酒或兩杯酒。

根據實驗結果，正常大氣壓力組、沒有喝酒的受測者的血氧濃度很穩定，維持在96%、心跳速度每分鐘64次；機艙壓力組中，有喝酒者血氧濃度85%、心跳速度每分鐘88下，但沒喝酒者血氧濃度88%、心跳每分鐘73下。

研究團隊表示，實驗結果指出，即便是年輕及健康的乘客，在飛行的大氣壓力下，酒精和睡眠對心血管系統造成極大壓力，對於有心血管和肺部疾病的乘客，症狀恐惡化，年長乘客更需要注意。

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