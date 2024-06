超搶鏡…田州眾議員國會演說 6歲兒身後做鬼臉引爆笑

NBC報導,田納西州眾議員 羅斯(John Rose)3日赴國會發表演說,當他在台上談及前總統川普 封口費案時,身後的6歲兒子葛伊(Guy Rose)對著攝影鏡頭吐舌頭、做鬼臉超搶鏡,影片在社群平台瘋傳,網友爆笑讚「小鬼真可愛」。

眾議員羅斯3日赴國會發表演說,帶著6歲兒子葛伊,當他站在台前談及川普封口費案遭判刑時,坐在身後的葛伊對著攝影鏡頭擠眉弄眼,先是露齒給出燦爛微笑,一陣動來動去後開始吐舌頭、做鬼臉,只見他睜眼、微翻白眼,斜吐舌頭,鬼靈精怪的樣子超級搶鏡。

有時葛伊向鏡頭揮手,或者拿出玩具把玩,身前的老爸則渾然不察地演說。

事後羅斯觀看C-SPAN電視網將影片上傳社群媒體X,「這就是我叫葛伊對鏡頭和弟弟山姆微笑的結果。」

葛伊人小鬼大的模樣相當逗趣,影片迅速在社群瘋傳,他也收穫一群粉絲,不少網友留言感到爆笑,「他馬上就發現鏡頭了LOL(爆笑)」、「小鬼真可愛」。

A child on the House floor while @repjohnrose delivers remarks. pic.twitter.com/HeNY5nNNEI