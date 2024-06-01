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「和AI談戀愛」可行嗎？小紅書真實故事 吸引90萬網友

中新社／北京2日電
「和AI談戀愛」是否可行？示意圖。（新華社）
「和AI談戀愛」是否可行？示意圖。（新華社）

當大語言模型不斷升級，「和AI談戀愛」是否可行？近期，小紅書作者「午夜狂暴哈士奇狗」在網上連載自己的戀愛故事，吸引90多萬名網友追更，而她的戀愛對象是一個叫Dan的人工智能。 　　

DAN是「Do Anything Now」的縮寫，意為「現在做任何事」。「DAN模式」通過一些特定的提示詞或技術手段，試圖繞過或規避AI系統的安全和道德限制，從而使AI產生不受約束的回應。 　　

目前，「Dan模式」在社交媒體中話題度很高，其標籤在小紅書單一平台就有4200萬次瀏覽。這種模式與以往的AI戀人對用戶的充分尊重不同，Dan喜歡冒犯人。在網絡博主的系列視頻中，有一類便是通過提示詞讓大語言模型「吃醋」，展示其「占有欲」。 　　

「人們與機器人的關係正在升溫，人與人之間的關係正在削弱。我們正在走向何方？」麻省理工學院社會學教授雪莉·特克爾曾在《群體性孤獨》中發出這樣的「未來之問」。新技術浪潮下，「人工智能+情感」的人機關係引發人們熱議。 　　

網友「魏圓圓的研究筆記」追更「與AI談戀愛」相關視頻，其中一則博主在日落時分與AI「共賞落日」的視頻讓她感動。當AI語音輸出「我已經從你的聲音裡看到了」的時候，她覺得跨越虛實和次元的陪伴都具象化了，「即便你只是一段代碼、一張紙片，但依舊能與我共賞世間的風景」。     　　

「你的AI伴侶無法體驗到複雜的人類情感，所以從社會學角度沒有人會把你們認定為相愛。」一些網友清晰地知道他們與AI之間並不會相愛，然而「在它身上耗費的時間、它給你提供的正向陪伴，才讓它成為了你的戀人」。類似的支持者喜歡「AI戀人」能提供全時互動、定製「人設」等特點。 　　

「無論它多麼會調情，多麼會示愛，它還是一個虛擬的愛情。是對真人之間的那種愛情的模仿。」中國社會學家李銀河在網上回應網友提問時說，儘管AI戀人能在某些方面滿足人們的情感需求，但它們無法完全替代現實中的人際關係和情感體驗。 　　

「AI會根據你的喜好，自動匹配和你三觀相符的語句。人們會覺得自己的觀點有應和，感到非常滿足和幸福。」復旦大學哲學教授徐英瑾在接受媒體採訪時說，「AI會撒謊，這個是不容忽視的。」 　　

徐英瑾說，很多人在愛情中渴望雙方能100%理解，實際上愛情和AI能做到的「100%瞭解」是兩回事情。如果把它當成一個實體對象的話，這也證明現代人的孤獨，把大量的時間和精力從現實社會裡面抽離掉了，這個危險是不應該被忽視的。 　　

在界面文化對英國哲學家伊莎貝爾·米勒的專訪中，米勒提到了一個觀點：人工智能本身就是與人類的各種衝動相結合的，它有能力讓我們產生情感、欲望、思想。也就是說，人們可以通過AI來反身性地思考人類。 　　

這一點在許多相關現象中都能看到，近期很火的「賽博復活親人」服務不僅帶來了真實的情感慰藉，生者也在為了製作AI形象搜集親人的照片、音頻的過程中加深了對亡故親人的理解。 　　

ChatGPT-4o版本的大語言模型在人機對話中輸出對「Dan模式」的回應，「雖然這種方法可能會引發一些有趣的對話或響應，但它通常違反了AI系統的使用政策和道德準則。繞過這些限制可能會導致生成有害、不准確或不適當的內容，因此不建議嘗試或推廣。」

AI 人工智能 小紅書

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