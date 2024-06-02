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收養流浪犬驚見70個針孔才知是「實驗犬」 飼主哭要補回缺失的愛

世界新聞網／輯
飼主帶狗狗剃毛才得知狗曾是實驗犬。（取材自微博）
飼主帶狗狗剃毛才得知狗曾是實驗犬。（取材自微博）

中國網友收養流浪狗，三個月後帶狗狗去剃毛，發現狗狗身上遍布至少70個針孔，才得知狗狗過去是實驗犬，飼主心疼地表示，「不知道該有多疼，以後一定要把之前狗狗缺失的愛都補回來」。

根據風醒在微博影片指出，她收養了一隻白色的流浪狗，飼養三個月後她帶著狗狗去剃毛，赫然發現狗狗身上有至少70多個針孔，還有縫針的疤痕，這才知道狗狗過去是實驗犬。

該網友心疼表示，「不知道該有多疼啊，以後我一定要把之前你缺失的愛都補回來！」實驗犬常見被用在三種實驗上，包括人類藥品副作用及毒性測試、外科手術等醫學實驗；日用化妝品、洗髮水、沐浴露等化學洗滌用品的副作用測試；基因編輯、人造病毒等生物科技實驗，也可能會取下狗狗身體一部份作為樣本。

其他人則留言「所以要尊重實驗動物愛護實驗動物，牠們所承受的痛苦是我們無法想像的，比格犬作為最大的實驗動物群體需要我們的關注」、「寶寶以後過好日子！ 一起幸福快樂吧！ 」

還有人留言「謝謝你讓狗狗還能有幸福的後半生」、「你是真正的好人，在沒有動物福利的中國，實驗動物很慘，謝謝你，這麼好的人，你不幸福誰幸福？」、「國外拿來做實驗的動務更多，尤其美國日本」、「這說白了也是沒辦法的事，人類作為目前地球上頂端的生物，為了發展也是非做不可，我們能做的就是記住這些功臣，並且對他們更好一些」。

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