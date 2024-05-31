紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

美國外食花費昂貴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ibrahim Boran）

美國物價高，尤其是外食的話經濟壓力會非常大，因此多數人都會選擇在家烹煮。一名華人 網友分享自己至紐約的米其林中餐廳外食，僅僅兩碗麵、一籠湯包、一籠蒸餃、兩杯飲料竟要價91美元，她無奈嘆「邊吃邊萬分想念我家樓下點一大桌不過百還超好吃的沙縣小吃」，其他在美網友卻認為這價格很正常。

一名中國網友在社群軟體小紅書上貼文表示，她近日在紐約一家餐廳用餐，叫了兩碗麵、一籠湯包、一籠蒸餃，另外還有兩杯珍珠奶茶，一頓飯吃下來要價91美元，其中小費也達11.06美元。

網友在紐約外食價格高昂。（取材自小紅書）

她表示，「這是家蟬聯六年的米其林中餐，但我覺得味道好一般，湯包還沒南翔小籠包的好吃。唯一出彩的可能就是現扯麵本身，麵很筋道有嚼勁，口感很好，但莫名其妙的那麼好吃的麵炒出來卻很一般。炒麵吃起來有一種一流的扯麵師傅但配了個二流廚子的感覺，很割裂」。

其他人則留言「我點了個麻辣香鍋38元，驚呆了，這是專坑中國人」、「這個價格在紐約已經很良心了，我們南加 這裡一碗日式拉麵19元，四碗麵加20%小費接近100元，真心吃不起」、「剛到紐約放下行李就去飯店附近吃了家上海菜，點了3個菜3個飯1杯可樂，104元」。

不少人在美國的網友留言「看了每個價錢，好像都很正常。果然，已經習慣了現在的物價」、「加州 也這個價格」、「一碗拉麵才15，這些菜價格都很正常啊，我們這個小地方也是這個價格啊」、「不算貴了」、「這炒麵看起來是大部分美式中餐的水準」、「荔枝馬蹄只7塊太良心了」、「很正常的價格」。