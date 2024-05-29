不換新當心趕跑財神爺 五樣舊物容易「降低財運」

一些物品如果太過老舊，可能會影響財運。（取材自unsplash.com＠Álvaro Serrano）

賺大錢獲得財富自由，是許多人的夢想。而自己身邊的一些物品，往往也和財運掛勾。日本 網站「TRILL」近來就分析，有哪些東西若是老舊過頭，卻還繼續使用的話，可能會對財運造成不良影響。

1.皮夾或包包

凡是收納貴重物品的東西，一旦太過老舊，都會影響到財運。以皮夾和包包來講，使用期限大約落在1000天，也就是將近三年左右，超過就最好更換新的。

2.筷子等餐具

吃東西也和運勢息息相關。因此如果餐具過於老舊，那麼舊餐具就會將壞運送入口中。特別是米飯象徵著「收成」，所以裝飯的碗對財運有著莫大影響，最好定期更換。

3.鞋子或拖鞋

占卜觀點認為，若是腳下太過破舊，就可能讓財運遠離自我。如果家中有已經磨損差不多的鞋子，要趕快換雙新鞋。

4.毛巾或抹布

用來擦拭髒汙的毛巾或抹布，平時也會慢慢累積壞運。即使外表看起來好像還可以，但是如果持續使用，不定期更換的話，除了財運以外，家庭運、健康運等等也都會受到影響。

5.地墊和地毯

地墊和地毯也是在長期使用下，容易累積壞運的物品。況且為了衛生著想，一旦發現上頭的髒汙難以消除，最好就更換新的。特別是放在玄關的地墊，更是會深深左右財運。