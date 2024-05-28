四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

透過血型分析，瞭解該如何讓自己掌握機會。（取材自unsplash.com＠JESHOOTS.COM）

俗話說「機會是留給準備好的人」，而當機會來臨時，每個人的應對方式也不一樣。日本網站「占TV」近來就分析四血型 的人，當碰到機會在眼前時，該用什麼方式，才能讓自己徹底掌握。

A型

A型的人敏銳度高，因此很容易察覺到自己正遇上了絕佳時機。不過，因為個性認真，容易緊張，所以反而可能會臨陣脫逃。

因此當遇上千載難逢的機會時，不要去想失敗了怎麼辦，而是告訴自己「要是沒有掌握住，未來一定會後悔」，就能提振信心面對。

B型

自我中心，好惡明顯的B型，如果碰到有興趣的東西，就會義無反顧埋首其中。雖然這樣的個性，其實已經替自己創造不少機會，但是也有很多時候沒掌握住。

特別是除了興趣本身以外，看似稍微有些不同的事情，其實意外潛藏著龐大的機會，不妨拿出挑戰精神來試試。

O型

本來個性就比較大剌剌的O型，一旦遇上了好機會，就會二話不說投入其中。雖然這樣的挑戰精神很不錯，不過相對來講，有時倒容易碰到事前判斷不足，結果灰頭苦臉的狀況。

因此對O型來講，反而是遇上機會時，應該先三思而後行，才不會吃虧。

AB型

AB型思考理性，設想周到。他們總是會徹底分析一件事物的優缺點，再決定該怎麼行動。然而，有時正可能因為太在意風險，結果在猶豫期間，錯失了大好機會。

因此必須儘早做出決定，快速拿出行動力，才能夠掌握機會。