密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密西根州男子Robert Calver說，以後要站著點餐的餐廳他都不會給小費，言論獲網友支持。(翻攝Robert Calver TikTok )

密西根州 男子卡爾弗（Robert Calver）日前在TikTok 上表示，以後站著點餐的餐廳他一律不給小費，他的言論獲得將近兩千則留言，多數網友表達支持，有人憤怒地表示，得來速店員有領薪水、花30秒幫他點餐也要小費很不合理。

每日郵報（Daily Mail）報導，卡爾弗在一間速食餐廳吃漢堡和薯條，他說要站著點餐的餐廳，他都不會給小費；影片已累積超過150萬次瀏覽。

許多網友分享自己對於速食店要給小費的看法，有人說他就是因為小費而不再去自己最愛的漢堡店，因為他點完餐後店員遞給他一台平板，上面只有20%、25%和30%這三種選擇。

Reddit網友「@livebliss」說他們在三處不同的得來速都被要求給小費，他抱怨店員花30秒幫他們點餐，而那是雇主付薪水請他們做的工作，但顧客卻被要求付15至20%的小費，這讓他很不能理解，他若不給小費直接開走，店員會大力關上窗戶並翻白眼，但他若給就會聽到店員對他說「祝您有個愉快的一天」。

一位自稱是餐廳女服務生的網友在卡爾弗的影片留言，表示自己能理解大家的憤怒，她不認為外帶要給小費，但對內用客人她來回奔走拿取物品並確保用餐流程一切順利時，她會很感激收到小費。

優惠網站CouponBirds先前曾進行民調 ，76.1%的美國人認為小費文化已經太超過了；另一份對2千位美國人進行的調查顯示，26%的受訪者認為他們總是被迫給小費。

Pew研究中心去年的研究發現，只有7%的美國人會在沒有提供任何服務的餐廳給小費。