雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 生下孩子「四元雙胞胎」常認不出父母

雙胞胎姊妹凱瑞莎和凡妮莎嫁給雙胞胎兄弟盧卡斯及雅各布，兩人的孩子成了表面上是表兄弟姊妹，但基因上是親兄弟姊妹的「四元雙胞胎」。(翻攝凱瑞莎和凡妮莎TikTok )

同卵雙胞胎姊妹凱瑞莎（Kerissa Sealby）和凡妮莎（Vanessa Sealby）過去常被開玩笑以後可以嫁給雙胞胎兄弟，兩人對這想法嗤之以鼻，沒想到一次偶然機會遇到同卵雙胞胎兄弟後，真的雙雙墜入愛河並結為連理。凱瑞莎和凡妮莎生下的孩子成為表面上是表兄弟姊妹，但就基因來說是親兄弟姊妹的「四元雙胞胎」（quaternary twins）。

太陽報（The Sun）報導，凱瑞莎和凡妮莎嫁給雙胞胎兄弟盧卡斯（Lucas）和雅各布（Jacob），姊妹倆常在TikTok 上分享他們的生活。

凱瑞莎說，她和凡妮莎在童年及青少年時很抗拒自己是雙胞胎，希望和對方完全不一樣，她們對異性的標準也不同，都認為對方的男朋友很糟糕。

凱瑞莎說，後來不時有同學會對她們說若姊妹倆能和雙胞胎兄弟約會，那一定很酷，但兩人對此一點都不嚮往，認為彼此只會是朋友，也從沒想過會和雙胞胎交往。

盧卡斯有一次因為發炎到診所看病，後來醫生傳訊息跟他說自己的私人教練是一對雙胞胎姊妹，「要不要四人見個面？」當天晚上兩對雙胞胎雖然有點不情願，但還是見面了。

凱瑞莎說，當他們見面四目相交那刻，她就被雅各布吸引，凡妮莎被盧卡斯吸引，她們認為「對，就是他了」，盧卡斯和雅各布當晚也打電話告訴父母自己找到了真愛。

凡妮莎和盧卡斯在2022年10月結婚，同年底迎來兒子亞德里安（Adrian）；凱瑞莎和雅各布則在2022年8月生下女兒蘇菲（Sophie），並於2023年6月結婚，兩對夫妻的孩子成了「四元雙胞胎」。婚後兩對夫妻住隔壁當鄰居，常一起度過重要節日。

蘇菲和亞德里安表面上是表姊弟，但在基因上來說是親姊弟。凱瑞莎說姊弟常有認不出爸媽的時候，蘇菲大一點之後可以分辨出媽媽和阿姨，但還是會把爸爸和姨丈搞錯。

「四元雙胞胎」指的是同卵雙胞胎和另一對同卵雙胞胎在不超過九個月的時間內先後生下小孩，小孩雖然表面上是表兄弟姊妹，但DNA 相同所以基因上來說是親兄弟姊妹，長相通常也會相似。