MLB／舊金山台灣日 NVIDIA執行長黃仁勳開球 亮點是這瓶豆漿

黃仁勳25日擔任開球嘉賓，這是他的開球初體驗。(路透)

舊金山 台灣日25日登場，主辦方「T-League 台灣一級棒聯盟 」今年邀請到輝達 創辦人暨執行長黃仁勳 擔任開球嘉賓，這是他的開球初體驗。

黃仁勳穿著運動家隊的球衣，穿上印有NVIDIA及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，投球直接落進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。另一張照片，有網友分享黃仁勳手拿著台灣的阜杭豆漿。

中央社報導，開球時刻來到，黃仁勳站上投手丘，投球直接滑入捕手手套，全場響起熱烈歡呼聲，球迷還不時喊唱著Let’s go Jensen、Let’s go Jensen。

結束投球後，黃仁勳特地前往「台灣區」，幫大家簽球帽、簽球衣，現場被擠得水洩不通。今天「舊金山台灣日」吸引近4000名台灣社群球迷到場。

輝達今天也有數百名員工現身球場，力挺執行長開球處女秀，楊恩（Eric Young）說，黃仁勳給他的感覺是對很多事情保有熱誠和興趣，懂的東西很多，平易近人且腳踏實地，非常興奮能到場親自看他開球。

舊金山台灣日自2022年首度舉辦，今年邁入第3年，主辦方接洽邀請來重量級嘉賓、輝達執行長黃仁勳開球，活動即日展開售票。

2024年是運動家隊留在奧克蘭的最後一季，球團宣布2028年搬去拉斯維加斯，並將於2025年先移往沙加緬度的巨人3A小聯盟主場比賽，舊金山台灣日的主辦方將積極爭取明年能在大聯盟巨人隊主場舉辦台灣日活動，將傳統延續下去。