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台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓陸客傻了

世界新聞網／輯
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多外國人訪台必吃，小吃店為了在眾多攤販中脫穎而出，也都各自發展出各店的獨有特色。有中國網友到台灣旅遊時，意外發現鹽酥雞攤販的點餐卡像是考試時畫記的答案紙，笑稱「台灣的鹽酥雞吃出考試的感覺」，接著店員一句話又讓她一頭霧水，「台灣人真是熱情又可愛！」

一名網友在社群軟體小紅書上發文表示，她近日到台灣旅遊，至某家鹽酥雞攤販消費時，發現該店的點餐卡相當特別，排版神似考試答案卡，第一排是品項名稱，後面則有不同數量的小格子，點餐必須在需要的份量格子上畫叉。

鹽酥雞點餐卡設計特殊。（取材自小紅書）
鹽酥雞點餐卡設計特殊。（取材自小紅書）

該網友表示，「台灣的鹽酥雞吃出考試的感覺，這是點菜單還是答案卡？」她將點餐卡交給店員後，店員又詢問她「需不需要載具？」她誤以為是「餐具」，連忙說「需要」，接著店員又抬頭問「要不要發票？」她才明白載具的意思就是發票，才搖搖頭說不用，店員也笑著關心「來觀光對不對？可惜今天下雨，又冷」，一番談話讓她表示「台灣人真是熱情又可愛！」

其他網友則留言「2B鉛筆伺候」、「左手拉住右手想畫答題卡的衝動」、「每次買炸的都得在攤位面前站半天選來選去最後還是雞排加米血」、「台灣小吃美食會肥個好幾公斤」、「這家非常非常讚！是我吃到的人生鹽酥雞」、「選項沒塗黑給不下單」。

台灣人現在常用的「載具」，指的是手機條碼等行動儲存雲端發票的工具，不少中國網友都不懂載具的意思，有人留言「買泡芙付款時小哥問我要不要載具，腦袋當機了好久」、「我在台灣待了一個週，一直以為載具是打包袋，所以本著環保的原則我都拒絕了」。

雲端 觀光 小紅書

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