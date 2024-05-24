3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

五月進入尾聲，即將進入上半年的最後一個月，中國媒體《搜狐》整理三大生肖，將在六月財運亨通，「擺脫困境、重返巔峰、荷包鼓起來」，包括生肖兔、雞、馬，其中屬兔的人不只本業成功，還會在兼職上有好的發展；屬雞的人將擺脫迷茫，實現自我目標。

生肖兔

屬兔的人個性聰明且能幹，他們命裡帶金，聰穎的腦袋不會放過任何賺錢機會，在事業上他們生財有道，多有貴人輔佐，不僅本業表現成功，還能靠著自身充足經驗在兼職上大放異彩，他們喜歡發掘自己的潛能，一旦開竅就會激發出好運，容易獲得財富。

他們會保持樂觀態度，激發探索慾望，只要多多學習就會有所成長，財運將會一觸即發，可以累積不菲財富，獲得想要的回報。

生肖雞

屬雞的人六月充滿熱情和活力，要穩紮穩打，避免不切實際的衝動與幻想，無論是職場還是生活，都要謹慎一點，以免忙中出錯，他們只要一步一腳印打拚努力，就會收穫實質的成果，雖然過程不會很快速，但時間久了就會有所回報。

六月他們將擺脫迷茫、充實自我，建議設定一個小目標，鼓勵自己努力發展事業，財源就會滾滾來。

生肖馬

屬馬的人六月好運連連，將在打拚中發揮才能，他們本身不會安於現狀，也不怕激烈競爭，六月會更有競爭力，在工作上找到突破，有進一步的成果。

他們也不會害怕考驗，因此機會將增多，加上有人脈支持，吸金能力大躍進，才路會寬廣無比，生財連連。