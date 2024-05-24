我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

卡翠納颶風雙胞胎被將軍救出 19年後高中畢業致謝

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

世界新聞網／輯
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

五月進入尾聲，即將進入上半年的最後一個月，中國媒體《搜狐》整理三大生肖，將在六月財運亨通，「擺脫困境、重返巔峰、荷包鼓起來」，包括生肖兔、雞、馬，其中屬兔的人不只本業成功，還會在兼職上有好的發展；屬雞的人將擺脫迷茫，實現自我目標。

生肖兔

屬兔的人個性聰明且能幹，他們命裡帶金，聰穎的腦袋不會放過任何賺錢機會，在事業上他們生財有道，多有貴人輔佐，不僅本業表現成功，還能靠著自身充足經驗在兼職上大放異彩，他們喜歡發掘自己的潛能，一旦開竅就會激發出好運，容易獲得財富。

他們會保持樂觀態度，激發探索慾望，只要多多學習就會有所成長，財運將會一觸即發，可以累積不菲財富，獲得想要的回報。

生肖雞

屬雞的人六月充滿熱情和活力，要穩紮穩打，避免不切實際的衝動與幻想，無論是職場還是生活，都要謹慎一點，以免忙中出錯，他們只要一步一腳印打拚努力，就會收穫實質的成果，雖然過程不會很快速，但時間久了就會有所回報。

六月他們將擺脫迷茫、充實自我，建議設定一個小目標，鼓勵自己努力發展事業，財源就會滾滾來。

生肖馬

屬馬的人六月好運連連，將在打拚中發揮才能，他們本身不會安於現狀，也不怕激烈競爭，六月會更有競爭力，在工作上找到突破，有進一步的成果。

他們也不會害怕考驗，因此機會將增多，加上有人脈支持，吸金能力大躍進，才路會寬廣無比，生財連連。

上一則

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

延伸閱讀

三生肖超會記仇 虎加倍奉還、他最可怕來陰的

三生肖超會記仇 虎加倍奉還、他最可怕來陰的
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
別得罪…3生肖最容易「翻臉不認人」1種人性格超極端

別得罪…3生肖最容易「翻臉不認人」1種人性格超極端
4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

熱門新聞

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21
女網友的婆婆下廚煮火鍋。（取材自小紅書）

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

2024-05-18 21:00

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」