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財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

世界新聞網／輯
經常在網路上提供理財建議的TikTok網友「Dean and Alexis」近期在影片，不要在數位支付系統綁定銀行戶頭。(翻攝 「Dean and Alexis」TikTok)
經常在網路上提供理財建議的TikTok網友「Dean and Alexis」近期在影片，不要在數位支付系統綁定銀行戶頭。(翻攝 「Dean and Alexis」TikTok)

現在支付方式越來越便利，很多人會用手機綁定銀行戶頭、簽帳卡和信用卡，出門就只要帶手機即可。但財務顧問示警，千萬不要在Apple Pay等數位支付系統綁定銀行戶頭，因為一旦遺失手機，歹徒就可以把錢全部轉出，建議綁定信用卡比較安全。

@alexisanddean

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♬ original sound - Alexis and Dean

每日郵報（Daily Mail）報導，經常在網路上提供理財建議的TikTok網友「Dean and Alexis」近期在影片表示，不要在Samsung Wallet、Google Pay或Apple Pay等數位支付系統綁定銀行戶頭，甚至連星巴克APP都不要綁定戶頭，只要綁信用卡就好，否則一旦手機遺失或被偷，歹徒就能從手機裡儲存的資料駭進戶頭把前提領一空。

一位網友在影片下方留言，表示自己的手機之前被偷，歹徒把他戶頭的7百美元轉出。該位網友不知道錢是如何被轉出的，認為其中一個可能的原因是歹徒破解他的蘋果手機密碼，竊取資料後將錢匯出。

蘋果（Apple）公司表示，他們的數位支付系統絕對比使用實體卡片安全，因為他們將數據資料加密，實體卡片的資訊根本不在iCloud裡。

三星表示，他們要求用戶每次交易都要進行驗證，也沒有把支付資訊儲存在伺服器，帳戶資料也沒有存在裝置中。

「Dean and Alexis」表示，若綁定信用卡被歹徒盜刷，可以在交易進行時表示異議，但銀行轉帳就發生在那麼一瞬間，歹徒幾秒鐘就能把戶頭盜領一空。

有網友表示不同意見，TikTok網友史帝芬斯（John Stevens）說，他是網路資安工程師，他很建議使用數位支付系統，因為那很安全。另一名網友補充，實體信用卡的卡號是固定的，但Apple Pay每次產生一次性使用的號碼，如果被偷，那組號碼對歹徒來說根本沒用。

信用卡 Apple TikTok

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