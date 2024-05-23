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派出雄蚊大軍 非洲吉布地引進「基改蚊」來撲滅都市瘧疾

編譯劉忠勇／綜合外電
為防制瘧疾擴散，吉布地政府引進基因工程改造的蚊子來壓制外來種病媒蚊。（歐新社）
為防制瘧疾擴散，吉布地政府引進基因工程改造的蚊子來壓制外來種病媒蚊。（歐新社）

吉布地政府周四將釋出第一批經過基因工程改造的雄蚊，試圖阻止入侵種蚊子擴散，這個外來種蚊子可能肆虐非洲各大城市，使當地對抗瘧疾多年的進展功虧一簣。

這些由美國生技公司Oxitec開發的基改斯氏瘧蚊(Anopheles stephensi)利用英國牛津大學衍生的改造技術，基改雄蚊跟會咬人的雌蚊交配後，生出的雌性後代會死亡。

類似的技術2022年曾用來對抗巴西聖保羅市的登革熱病媒蚊，據一份期刊報告顯示，此技術成功壓制96%的登革熱媒介蚊。

吉布地政府迫切希望阻止入侵種瘧蚊擴散，這種蚊子十年前從印度來到東非這個港口城市為主的國家。與其他在鄉下繁衍且夜間叮咬的蚊子不同，斯氏瘧蚊在都市較多，在白天咬人，且能抵抗殺蟲劑。

吉布提有110萬人口，2012年幾近消滅瘧疾，僅27例。但自斯氏瘧蚊疑似搭乘貨船入境後，瘧疾病例又急劇增加。2020年約有70000人感染瘧疾，大約人口的1/15，導致190人死亡。

2022年，瘧疾在全球奪走62萬人的生命，其中大多數在非洲。與鄉村地區不同，用蚊帳和殺蟲劑對抗瘧疾就有效，但這些方法對於白天活躍的斯氏瘧蚊幾乎無效。都市很多人從未接觸過瘧疾，對這種疾病的抵抗力很低。

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