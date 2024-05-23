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麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

世界新聞網／輯
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

一位麥當勞前員工表示，建議顧客千萬別點大份薯條，因為他們有個潛規則是把薯條裝進去，而非塞滿，所以買大薯的顧客其實真正拿到的分量不多。一位麥當勞現任員工留言回應，他曾嘗試把薯條塞滿大薯的盒子，結果就被經理瞪了。

@_jayrizz_

McDonald’s secrets part 3 . . . . . . . . .#greenscreen #mcdonalds #mcdonaldshacks #mcdonaldssecrets #fastfood #fastfoodworkers #fastfoodhacks #mcdonaldsworker

♬ Storytelling - Adriel

太陽報（the Sun）報導，曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」常在網路上分享她過去在麥當勞工作的點滴，主題包括麥當勞員工做的事情、想說的事，還有「麥當勞不想讓顧客知道的事」。

「@_Jayrizz_」在一支影片中透露，建議顧客到麥當勞千萬不要點大薯，因為員工都被教不要把大薯盒子塞滿，就把薯條自然地裝進去，讓它看起來滿的就好；她說若員工真的把大薯盒子裝滿，分量相當於三份中薯。

一位自稱是麥當勞經理的人留言，表示自己可以證實「@_Jayrizz_」說的都是真的。另一位網友說，自己每次點大薯時，拿到後都會還給店員，要求對方把盒子塞滿。

還有同為麥當勞員工的網友留言，表示自己塞滿大薯盒子是出於報復或洩憤，因為主管要求他把薯條放進盒子就好，不要用塞的，也有人說他塞薯條時發現經理正在瞪他。

「@_Jayrizz_」也建議顧客不要點透明杯裝的柳橙汁，因為機器不乾淨。

這位麥當勞前員工還提醒顧客，在得來速車道時要留心自己說的話和保持基本禮貌，因為當顧客開到點餐區時，不管說什麼都會被麥克風收音，員工都聽得到，若有顧客很無理，餐點就可能被惡搞，例如明明點咖啡，員工卻偷偷給你換成低咖啡因咖啡。

麥當勞 咖啡

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