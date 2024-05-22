華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

來自中國的雙胞胎奧黛莉和葛蕾西幼時分別被兩個美國家庭收養，她們在10歲時重逢，如今她們將從高中畢業。(翻攝Good Morning America YouTube網站 )

來自中國的雙胞胎姊妹奧黛莉和葛蕾西在嬰兒時期分別被不同的美國家庭收養， 7年前她們才在「早安美國」節目上重逢。如今剛滿18歲的她們再次回到節目，談論過去的生活，兩人都是自己高中的畢業生代表，她們表示將會參加彼此的高中畢業典禮。

ABC新聞報導，奧黛莉（Audrey Doering）和葛蕾西（Gracie Rainsberry）在2007年分別被兩個美國家庭收養，當時姊妹倆只有15個月大，兩人都有心臟疾病，到美國後立刻接受了心臟手術。

雙胞胎在2017年、10歲時終於在晨間節目中重逢，兩人當時在節目上一見面就立刻擁抱彼此並哭了出來。

來自中國的雙胞胎奧黛莉和葛蕾西幼時分別被兩個美國家庭收養，她們在10歲時在Good Morning America節目重逢。(翻攝Good Morning America YouTube網站 )

來自中國的雙胞胎奧黛莉和葛蕾西幼時分別被兩個美國家庭收養，她們在10歲時在Good Morning America節目重逢。(翻攝Good Morning America YouTube網站 )

奧黛莉的母親珍妮佛（Jennifer Doering）當時在節目上表示，收養女兒是因為他們覺得家庭不完整，真的想要一個女兒；葛蕾西的母親妮可（Nicole Rainsberry）則說，收養是因為那是他們認為為家庭增添新成員的好方法。

珍妮佛說，奧黛莉約10歲時，她開始好奇女兒的過去，她從一位中國的研究人員得知奧黛莉有位雙胞胎姊妹，之後她拿到葛蕾西和養母的照片並在網路上展開尋找，最後在臉書上找到妮可，雙胞胎得以重逢。

今年滿18歲的雙胞胎將從高中畢業，她們再度回到節目紀念7年前的重逢。今年5月，住在華盛頓州 的葛蕾西飛到威斯康辛州參加奧黛莉的畢業典禮，奧黛莉計畫之後也要飛去參加葛蕾西的畢業典禮。

葛蕾西說，和一般的雙胞胎不同，她們的情況不是最理想的，但她仍很開心可以參加奧黛莉的人生大事。

雖然姊妹倆相隔1700英里，她們維持兩年見一次面，一起慶生或一起去海外旅行。奧黛麗說，雖然她們和一般雙胞胎情況不同，但還是有很多可以相處的機會，一起體驗很多個人生的第一次，她認為能有時間和姊妹相處就是最棒的，還可以看到她們雖然長大了，可是還是有很多地方很相似。

今年秋天，奧黛莉將入學田納西州 的范德彼大學（Vanderbilt University），葛蕾西則將入學位於奧勒岡州的東奧勒岡大學（Eastern Oregon University），她將加入女子足球隊。