十二星座誰最來者不拒？水瓶有博愛精神、這星座「妖魔鬼怪也能包容」

透過星座分析，瞭解什麼星座容易接納他人。（取材自unsplash.com＠Melissa Askew）

有的人個性謹慎，不隨便與人往來，也有人個性隨和，和誰都能很快就打成一片。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，盤點哪些星座屬於來者不拒的個性。

第12名 金牛座

個性相當保守的金牛，能夠取得他們認可的，只有很小一部分的人。

第11名 天蠍座

天蠍座猜忌心強，容易認為他人主動接近，是不是圖謀不軌。

第10名 處女座

處女作纖細且神經質，碰到比較粗鄙的行為，馬上就會記上黑名單。

第9名 巨蟹座

個性比較膽小的巨蟹座，會慢慢觀察對方後，再決定要不要敞開心胸。

第8名 魔羯座

魔羯座會用對方的社會條件來做評估。好比如果是有頭銜的人，他們就會立刻接納。

第7名 牡羊座

雖然基本上願意接納他人，不過有話直說的個性，可能容易引起爭吵。

第6名 雙子座

雙子座看氣氛，氣氛好遇到誰都沒問題，氣氛不好就一切免談。

第5名 天秤座

天秤座對誰都能展開笑容，很少會拒絕對方。

第4名 獅子座

作為領導者氣質的獅子，也有容納大眾的度量。

第3名 射手座

個性隨和且樂天的射手座，認為世上的所有人都是朋友，大家應該敞開心胸互相幫忙，自己當然也會這麼做。即使是過去曾經交惡，大吵過架的人，也會像沒事一樣接納對方。

第2名 水瓶座

水瓶座擁有博愛精神，認為所有人都是平等的。不管他人是什麼樣的個性，從顯赫的國王到卑微的乞丐，他們都不會太過在意。甚至碰到自己伴侶的外遇對象，也能夠和對方建立交情。

第1名 雙魚座

雙魚座擁有包容一切弱者的慈悲心。無論是誰遇上困難，他們都願意出手幫忙。看到哭泣的人，或者迷路的野貓，他們更會主動相助。不只是人，就算是什麼妖魔鬼怪，他們都能夠包容一切。