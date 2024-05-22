我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

十二星座誰最來者不拒？水瓶有博愛精神、這星座「妖魔鬼怪也能包容」

世界新聞網／輯
透過星座分析，瞭解什麼星座容易接納他人。（取材自unsplash.com＠Melissa Askew）
透過星座分析，瞭解什麼星座容易接納他人。（取材自unsplash.com＠Melissa Askew）

有的人個性謹慎，不隨便與人往來，也有人個性隨和，和誰都能很快就打成一片。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，盤點哪些星座屬於來者不拒的個性。

第12名 金牛座

個性相當保守的金牛，能夠取得他們認可的，只有很小一部分的人。

第11名 天蠍座

天蠍座猜忌心強，容易認為他人主動接近，是不是圖謀不軌。

第10名 處女座

處女作纖細且神經質，碰到比較粗鄙的行為，馬上就會記上黑名單。

第9名 巨蟹座

個性比較膽小的巨蟹座，會慢慢觀察對方後，再決定要不要敞開心胸。

第8名 魔羯座

魔羯座會用對方的社會條件來做評估。好比如果是有頭銜的人，他們就會立刻接納。

第7名 牡羊座

雖然基本上願意接納他人，不過有話直說的個性，可能容易引起爭吵。

第6名 雙子座

雙子座看氣氛，氣氛好遇到誰都沒問題，氣氛不好就一切免談。

第5名 天秤座

天秤座對誰都能展開笑容，很少會拒絕對方。

第4名 獅子座

作為領導者氣質的獅子，也有容納大眾的度量。

第3名 射手座

個性隨和且樂天的射手座，認為世上的所有人都是朋友，大家應該敞開心胸互相幫忙，自己當然也會這麼做。即使是過去曾經交惡，大吵過架的人，也會像沒事一樣接納對方。

第2名 水瓶座

水瓶座擁有博愛精神，認為所有人都是平等的。不管他人是什麼樣的個性，從顯赫的國王到卑微的乞丐，他們都不會太過在意。甚至碰到自己伴侶的外遇對象，也能夠和對方建立交情。

第1名 雙魚座

雙魚座擁有包容一切弱者的慈悲心。無論是誰遇上困難，他們都願意出手幫忙。看到哭泣的人，或者迷路的野貓，他們更會主動相助。不只是人，就算是什麼妖魔鬼怪，他們都能夠包容一切。

上一則

皮克斯動畫工作室裁員14% 母公司迪士尼說內容重質不重量

下一則

漫步時光花園 MET Gala眾星向自然致敬

延伸閱讀

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
朋友少 最沒人脈的3大星座 天蠍高傲、摩羯孤僻、它太冷漠

朋友少 最沒人脈的3大星座 天蠍高傲、摩羯孤僻、它太冷漠

熱門新聞

四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐