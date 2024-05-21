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女兒一年不肯上學母親沒輒 帶去餐廳打雜竟有神奇翻轉

世界新聞網／輯
一位原先輟學的日本中學女學生，到漢堡排店工作後逐漸恢復開朗、回歸校園。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yente Van Eynde）
一位原先輟學的日本中學女學生，到漢堡排店工作後逐漸恢復開朗、回歸校園。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yente Van Eynde）

「不登校」學生是現代日本教育碰到的問題之一，即為求學中的學子因為環境，或者一些特殊因素，讓他們失去上學的動力。如何開導這樣的孩子，總讓師長傷透腦筋，近來在日本，就有一則這樣的案例。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位在漢堡排店打工，名為瀨山的母親，先前面臨女兒陷入不願上學的低潮中。瀨山認為女兒這樣待在家裡也不是辦法，於是拜託她打工店家的經營者小林，希望能夠讓女兒來店內，多少做點事情。

小林很快就答應了這個請求，並且訂出一些視其情況的調整做法，例如不會支薪給瀨山女兒，但會給一些零用錢。另外也不讓女兒去外場，主要都待在內場打雜，也不做正規排班。在逐漸地累積工作經驗下，瀨山女兒心態慢慢轉變，也開始學習一些廚藝技巧。最終能夠敞開心房回歸學校，現在則一邊唸高中，一邊趁放假到餐廳打工。

小林表示，他聽說這位女兒是從中學二年級起開始不上學，直到瀨山跟他透露這件事時，這狀況已經差不多一年了。他認為透過打工，讓孩子累積一些社會經驗，反而能夠幫助他們釐清現在自己的定位。而這位孩子本來就喜歡料理，透過內場師傅給她一些指導後，廚藝也漸漸進步獲得稱讚後，慢慢變得愈來愈開朗，最後才能創造好的結果。

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