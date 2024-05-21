無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失

麥當勞計畫慢慢取消全美店內的自助飲料機，或者收取飲料續杯費，到2032年所有這類飲料機都會消失，引來消費者一片罵聲。(美聯社)

速食連鎖巨擘麥當勞 (McDonald's )計畫慢慢取消全美店內的自助飲料機，到2032年所有這類飲料機都會消失；另外一些麥當勞店可能很快開始向顧客收取飲料續杯費；麥當勞表示，此舉是想讓所有客戶點餐的體驗一致，不管是用App、得來速、親自進店購買等方式；專家認為其它速食連鎖店未來也會跟進。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)21日報導，麥當勞公關代表以電子郵件表示，沒有自助飲料機，來店消費者就不能自行取用飲料，而個別加盟店有權利決定顧客續杯要不要收費。

一些社群媒體 用戶已分享照片，內容是麥當勞店內原本放置自動飲料機的櫃台空空如也。其它消費者對麥當勞此舉表示憤怒，有一則貼在Reddit的帖子談論此事，收到近350則留言，有一則說這個點子很爛，自己會選擇麥當勞而不去其它速食店，很大理由就是麥當勞提供無限暢飲；另一人譏笑說，此舉是壓垮麥當勞的最後一根稻草。

荷蘭有人表示，當地麥當勞從來沒有免費續杯，其它歐洲顧客也表示沒錯；其它人指出，續杯要不要收費由個別店面決定，那麼有些店可能不會收。

麥當勞2023年財報表示，同比去年全球銷售額上升9%，自2019年以來成長逾30%。

只是麥當勞今年初宣布，來店客戶數量隨著通膨而減少。許多速食連鎖店近幾個月已調升價格，只是還試著吸引顧客回到店裡，麥當勞上周便打出5元套餐促銷活動。

哥倫比亞廣播公司已洽詢麥當勞，想了解有多少加盟店會收續杯費。麥當勞在美1萬4300家店面裡，大多數是加盟店；整個企業在美國各地店面雇用餐廳人員200萬人，另企業辦公人員為15萬。

今日美國報(USA Today)報導，目前大多數麥當勞店仍可以自取飲料及續杯，但有些店已開始轉型。

在伊利諾州中部開十幾家麥當勞店的裴卓(Mikel Petro)表示，公司這麼做，是往便利發展的空前之舉，也是數位服務成長的結果。去年秋天，裴卓開在林肯市的店裡，還有服務人員為來店用餐顧客初點飲料倒滿杯，連同餐點送去客戶餐桌。

麥當勞有此宣布，是因為保證買得起才是焦點，畢竟物價飛漲已迫使一些顧客不再光顧。麥當勞5月矢言降低產品價格，研究其它方式來贏回顧客。