婦搭逃生道機位卻不守規定「我要救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘

一位坐到逃生道機位的女乘客因不願遵守規矩，還與空服員及其他乘客吵嘴，最後被警方帶走。（取自TikTok）

TikTok 平台視頻指出，一名婦女搭乘邊疆航空(Frontier Airlines)班機，坐到逃生道排座位，卻拒絕遵守相關指示，還與機組人員爭吵，拒絕離機，連機長前來都不理會，最後是警方前來逮捕才被帶離班機，讓班機因此延誤許久。

這段視頻是由TikTok用戶「Travel with Tia」5月9日貼出，但事件發生日期不詳。班機當時在北卡羅來納州 的夏洛特道格拉斯國際機場。聯邦航空總署(FAA)規定，坐在緊急逃生道那排座位的乘客，要閱讀指示，出聲表示，碰到緊急狀況願親身履行幫助他人的義務。

錄下這起事件的Travel With Tia解釋發生口角的過程表示，那位女士一登上飛機，確認逃生道那排座位，就說，「哦，我才不要救人呢。碰到事我會救自己。」

接下來視頻內容顯示，那位戴眼鏡、穿黑衣的婦女開始與一位女性空服員爭執；又來了一位女空服員，此時該女乘客還把飲料放在地板，空服員對她說這個行為會造成困擾，女乘客回嘴說：「什麼麻煩？」

一位女空服員先行離開；接下來女乘客吃起餅乾，再與另名女空服員繼續吵架，然後叫她滾。四周乘客發出譏笑。又來第三位女空服員要女乘客遵守規矩，但她不僅不聽，還說旁邊乘客都是證人，已經達成協議了。她坐在位子不斷吵鬧，空服員只好去找機長，機長廣播說此事沒解決前只好讓班機留在地面。

接下來一位邊疆航空男性員工出現，對女乘客說這是最後一次好言相勸，請她離機，不然就等到警察來帶她走。

女乘客接著拿起手機說要找自己律師，堅持不肯離機。男員工離開後，機長現身說她已造成其他人的不便，兩人吵起來，另位女乘客走來想勸吵鬧中的婦女搭別班飛機。

影片最後，那位暴怒的女乘客被戴上手銬，由多名員警陪同坐上警車，警方還檢查她的行李。最後她有無被起訴則不得而知。