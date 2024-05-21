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婦搭逃生道機位卻不守規定「我要救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘

編譯潘勛／即時報導
一位坐到逃生道機位的女乘客因不願遵守規矩，還與空服員及其他乘客吵嘴，最後被警方帶走。（取自TikTok）
一位坐到逃生道機位的女乘客因不願遵守規矩，還與空服員及其他乘客吵嘴，最後被警方帶走。（取自TikTok）

TikTok平台視頻指出，一名婦女搭乘邊疆航空(Frontier Airlines)班機，坐到逃生道排座位，卻拒絕遵守相關指示，還與機組人員爭吵，拒絕離機，連機長前來都不理會，最後是警方前來逮捕才被帶離班機，讓班機因此延誤許久。

@travelwithtia23

When keeping it real goes wrong. Irrate lady refused to deplane, because of her non compliance and disrespect towards the flight attendant. We all had to deplane and she was then arrested. #travelwithtia #travelwithtia23 #blackvloggers #fyp #travel #traveltiktok #xyzbca #viral #traveltok #vacaciones #vacation #budget #budgettravel #tsa #tsaprecheck #airport #selfcare #airplanemode #clt #frontierairlines @Frontier Airlines

♬ original sound - Travel With Tia

這段視頻是由TikTok用戶「Travel with Tia」5月9日貼出，但事件發生日期不詳。班機當時在北卡羅來納州的夏洛特道格拉斯國際機場。聯邦航空總署(FAA)規定，坐在緊急逃生道那排座位的乘客，要閱讀指示，出聲表示，碰到緊急狀況願親身履行幫助他人的義務。

錄下這起事件的Travel With Tia解釋發生口角的過程表示，那位女士一登上飛機，確認逃生道那排座位，就說，「哦，我才不要救人呢。碰到事我會救自己。」

接下來視頻內容顯示，那位戴眼鏡、穿黑衣的婦女開始與一位女性空服員爭執；又來了一位女空服員，此時該女乘客還把飲料放在地板，空服員對她說這個行為會造成困擾，女乘客回嘴說：「什麼麻煩？」

一位女空服員先行離開；接下來女乘客吃起餅乾，再與另名女空服員繼續吵架，然後叫她滾。四周乘客發出譏笑。又來第三位女空服員要女乘客遵守規矩，但她不僅不聽，還說旁邊乘客都是證人，已經達成協議了。她坐在位子不斷吵鬧，空服員只好去找機長，機長廣播說此事沒解決前只好讓班機留在地面。

接下來一位邊疆航空男性員工出現，對女乘客說這是最後一次好言相勸，請她離機，不然就等到警察來帶她走。

女乘客接著拿起手機說要找自己律師，堅持不肯離機。男員工離開後，機長現身說她已造成其他人的不便，兩人吵起來，另位女乘客走來想勸吵鬧中的婦女搭別班飛機。

影片最後，那位暴怒的女乘客被戴上手銬，由多名員警陪同坐上警車，警方還檢查她的行李。最後她有無被起訴則不得而知。

北卡羅來納州 TikTok

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