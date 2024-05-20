評／賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

賴清德520總統就職。（歐新社）

賴清德 總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字，對於台灣內部拉響兩國論警鈴的氛圍，美方按兵不動，是自信還是天真？

到目前為止，多數外媒以賴總統承諾維持穩定為焦點，報導賴的就職演說，華爾街日報直接以沒有新意破題，路透和金融時報認為賴對北京傳遞善意；美國國務院 使用歡迎字眼，定調賴的演說過了關。

當詢問國務院如何評價賴清德的就職演說，以及進一步追問賴清德在演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國務院願意給予總體評價，至於躲在就職演說中的爭議點，美方迴避以對。

就美國政府處理美中台關係而言，這層「模糊」並不陌生，不放大賴清德就職演說的每一個字，既代表美國保留政策迴旋的空間，以及足以在事發後出手擺平問題的自信，而這樣的做法歷經過檢驗。

前總統陳水扁初上台時在兩岸展現務實與彈性，白宮曾讚陳的四不一沒有就職演說對兩岸復談而言務實且具建設性；當陳兩度在大選前夕打公投牌（2004年防禦性公投、2008年入聯公投），踩到美國的「一個中國」政策紅線，遭美方直接判定為改變現狀；美國以強力嚇阻來度過這段美台關係在1979年以來的最糟糕時刻。

這股自信放到今天，美中國力的逼近不容忽視，美國早已無法靠單邊威懾來控制局勢；若美國無法應對越發專斷的北京，無法平衡兩岸敏感的局勢，就只是天真。

基於華府 和台北的當前關係，拜登政府對賴清德的路線應該是「信任且需要核實」，觀察賴要如何兌現「維持現狀」的承諾，會不會過度消費華府對台灣的好感與支持，進而威脅美中大局，動搖華府苦苦維持的現狀。

拜登和習近平各自有各自的難題，拜登在國內面臨共和黨與前總統川普的強力挑戰，中國大陸面對經濟發展停滯和關鍵供應鏈斷鏈的衝擊，加上外交及軍事領導階層無預警換血，凸顯從中國大陸到共產黨內部處處是地雷。

賴就職演說的挑戰還沒有完全落幕，北京可能直接施壓台灣，或者施壓美國，美中在拜習會後恢復的若干互動和互信，隨時能被拿來作為北京箝制華府的工具，說到底還是要打壓台獨空間；哪個利害關係人在此時把局勢往戰爭邊緣推，誰就是豬隊友。