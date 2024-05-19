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貝佐斯的藍源載客上太空 快91歲的他成為太空人：我欣喜若狂

編譯葉亭均／綜合外電
德懷特是第一位參加美國太空總署（NASA）選拔太空人的空軍訓練計畫的非裔美國人，他在19日終於搭乘藍源公司的太空載具進入太空邊緣，成為迄今最年長的太空人。(美聯社)
德懷特是第一位參加美國太空總署（NASA）選拔太空人的空軍訓練計畫的非裔美國人，他在19日終於搭乘藍源公司的太空載具進入太空邊緣，成為迄今最年長的太空人。(美聯社)

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）周日（19日）將六名乘客送上太空邊緣，這是自2022年其亞軌道「新謝波德號」（New Shepard）火箭停飛以來，首次恢復核心太空旅遊業務。

路透報導，現年90歲又8個月的德懷特（Ed Dwight）在著陸時說：「我欣喜若狂」。他成為進入太空的最年長者。

德懷特和其他乘客乘坐的太空艙在距離地球65.7英里（105.7公里）的高空飛行約10分鐘後返回地球。

德懷特是第一位黑人太空人候選人，他在1961年被美國前總統甘迺迪選中接受太空人的培訓，但在這一次經歷之前，從未飛上過太空。德懷特在太空艙著陸後走出艙外，向空中揮舞拳頭以示慶祝。

乘客中還包括一名風險投資家和一名飛行員，他們都是藍源太空旅遊業務的付費客戶，不過德懷特的座位是由一家聚焦太空領域的非營利組織和一家私人基金會所贊助的。藍源公司沒有透露向客戶收取多少費用。

目前，藍源已經為37名乘客提供了太空旅遊服務，其中包括曾在「星艦迷航記」演出企業號星艦艦長的威廉沙特納（William Shatner），他2021年進行太空之旅時已經90歲零六個月高齡。

藍源公司（Blue Origin）在睽違兩年後恢復載客上太空，19日將六名乘客送...
藍源公司（Blue Origin）在睽違兩年後恢復載客上太空，19日將六名乘客送上太空邊緣。(路透)

太空人 貝佐斯 投資

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