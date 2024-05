「幻幻之交」找童心 北美票房奪冠「猩球崛起4」第二名

萊恩雷諾斯「幻幻之交」適合闔家大小觀賞。(取材自IMDb)

雲集明星陣容的「幻幻之交」(IF)首映奪得北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月19日發布的電影市場數據,27部影片北美周末票房(5月17日至19日)報收約9852萬美元,連續三個周末上漲。以「幻幻之交」領銜,「嗜殺路人甲」(The Strangers:Chapter1)、「回到黑暗」(暫譯,Back to Black)和「蔚藍天使」(暫譯,The Blue Angels)等四部17日亮相的新片沖入本期北美周末票房十強。

奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」演員與配音陣容雲集萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)和麥特戴蒙(Matt Damon)等明星,以約3500萬美元首映周末票房力拔頭籌,撐起該統計周期北美總票房三分天下。加上北美以外市場,目前總票房約5900萬美元。該片在主要電影網站開畫反響為IMDb評分6.8、MTC評分47、爛番茄新鮮度49%(137評),CinemaScore打分為A。有觀眾稱,這部電影充滿童趣和溫情,是成年人的童話。

「幻幻之交」中的小女孩可以看到幻想中的生物。(取材自IMDb)

恐怖片「嗜殺路人甲」以約1200萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。該片改編自2008年推出的懸疑驚悚恐怖片「陌生人」(The Strangers),是「陌生人」恐怖電影系列的第三部,開畫反響為IMDb評分5.1、MTC評分44、爛番茄新鮮度14%(57評),CinemaScore打分為C。

傳記音樂劇情片「回到黑暗」以約285萬美元首映周末票房躋身榜單第6位。該片講述知名英國歌手艾美懷絲(Amy Winehouse)短暫人生,目前IMDb評分6.6、MTC評分43、爛番茄新鮮度34%(141評),CinemaScore打分為B+。

紀錄片「蔚藍天使」是本期十強中放映影院最少的一部,以三位數的影院數量博得約131萬美元首映周末票房,登上榜單第9位,當前IMDb評分7.9、爛番茄新鮮度82%(11評)。

在新片衝擊下,「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)第二個上映周末票房環比下跌55.5%,以約2600萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。這部科幻冒險動作片北美票房已迅速突破1億美元,總票房現約2.38億美元。

「猩球崛起:王國誕生」北美票房第二名。(圖/20世紀影業提供)

「特技玩家」(The Fall Guy)以約845萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。自5月3日上映以來,這部大製作動作喜劇劇情片北美票房僅得6299萬美元,總票房現約1.28億美元。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong:The New Empire)以約171萬美元周末票房從上期榜單第5名降至本輪排名第8位,迄今北美票房約1.94億美元、總票房約5.61億美元。

隨著連續十次居北美周末票房十強的「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda4)此番退出十強榜單,該片以8期記錄成為當前十強中「最資深」影片。