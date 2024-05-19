「幻幻之交」找童心 北美票房奪冠「猩球崛起4」第二名

萊恩雷諾斯「幻幻之交」適合闔家大小觀賞。(取材自IMDb)

雲集明星陣容的「幻幻之交」（IF）首映奪得北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月19日發布的電影市場數據，27部影片北美周末票房（5月17日至19日）報收約9852萬美元，連續三個周末上漲。以「幻幻之交」領銜，「嗜殺路人甲」（The Strangers：Chapter1）、「回到黑暗」（暫譯，Back to Black）和「蔚藍天使」（暫譯，The Blue Angels）等四部17日亮相的新片沖入本期北美周末票房十強。

奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」演員與配音陣容雲集萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和麥特戴蒙（Matt Damon）等明星，以約3500萬美元首映周末票房力拔頭籌，撐起該統計周期北美總票房三分天下。加上北美以外市場，目前總票房約5900萬美元。該片在主要電影網站開畫反響為IMDb評分6.8、MTC評分47、爛番茄新鮮度49%（137評），CinemaScore打分為A。有觀眾稱，這部電影充滿童趣和溫情，是成年人的童話。

「幻幻之交」中的小女孩可以看到幻想中的生物。（取材自IMDb）

恐怖片「嗜殺路人甲」以約1200萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。該片改編自2008年推出的懸疑驚悚恐怖片「陌生人」（The Strangers），是「陌生人」恐怖電影系列的第三部，開畫反響為IMDb評分5.1、MTC評分44、爛番茄新鮮度14%（57評），CinemaScore打分為C。

傳記音樂劇情片「回到黑暗」以約285萬美元首映周末票房躋身榜單第6位。該片講述知名英國歌手艾美懷絲(Amy Winehouse)短暫人生，目前IMDb評分6.6、MTC評分43、爛番茄新鮮度34%（141評），CinemaScore打分為B＋。

紀錄片「蔚藍天使」是本期十強中放映影院最少的一部，以三位數的影院數量博得約131萬美元首映周末票房，登上榜單第9位，當前IMDb評分7.9、爛番茄新鮮度82%（11評）。

在新片衝擊下，「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）第二個上映周末票房環比下跌55.5%，以約2600萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第二位。這部科幻冒險動作片北美票房已迅速突破1億美元，總票房現約2.38億美元。

「猩球崛起：王國誕生」北美票房第二名。(圖／20世紀影業提供)

「特技玩家」（The Fall Guy）以約845萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。自5月3日上映以來，這部大製作動作喜劇劇情片北美票房僅得6299萬美元，總票房現約1.28億美元。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約171萬美元周末票房從上期榜單第5名降至本輪排名第8位，迄今北美票房約1.94億美元、總票房約5.61億美元。

隨著連續十次居北美周末票房十強的「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）此番退出十強榜單，該片以8期記錄成為當前十強中「最資深」影片。