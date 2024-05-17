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班機起飛前別睡著、別喝自帶酒 資深空服員曝搭機3NG行為

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
搭機3NG行為包括「起飛前睡著」。示意圖。(Unsplash/Rudy Dong)
搭機3NG行為包括「起飛前睡著」。示意圖。(Unsplash/Rudy Dong)

搭乘飛機時有許多小知識乘客從未留意，而空服員卻是再熟悉不過。美國佛州（Florida）一名資深空姐近日分享三個搭機安全守則，影片一出獲得超過60萬次觀看。

每日郵報報導，奧蘭多（Orlando）空姐Ale Pedroza擁有10年飛行資歷，她近日在TikTok分享「飛機上不該做的事」（what not to do on an airplane），第一個是「飛機起飛前盡量不要入睡」（not to sleep before leaving the runway）。她表示：「我知道旅行會讓人筋疲力盡，有時您想坐上飛機就直接睡覺。」

她提醒：「但是，起飛前入睡不僅對耳朵不好，而且飛機滑行時是飛行中最關鍵的階段之一。要確保自己完全清醒，以防緊急情況或必須撤離。」

所謂的對耳朵不好指的是「耳朵氣壓傷」（ear barotrauma），也稱為「飛機耳」（airplane ear），是由於環境與內耳之間的氣壓差異而在耳朵中產生的壓力，會導致耳膜鼓脹疼痛。

第二個，「別喝自己帶的酒」（do not consume your own alcohol）。她解釋，美國聯邦法規禁止乘客這麼做，因為航空公司無法追蹤，若是在機上出事，法規將懲罰乘客而非航空公司。

第三個，「別在機上光腳」（don't walk around barefoot on any airline or any airplane）。她說道：「如果您決定在座位上脫掉鞋子，那是另一回事，但不要赤腳走進廁所。您永遠不知道自己踩在什麼上，而且地板並不總是最乾淨的。」

影片一出立刻引起網友熱議，有人表示：「天啊，我立刻就會睡著。但我睡得很淺」、「我嘗試在起飛前睡覺，因為起飛或降落時我很焦慮」、「如果我在起飛前不入睡，那我就睡不著了。但如果一坐下就睡著，我通常可以在整個飛行過程中睡覺」。

班機起飛前別睡著、別喝自帶酒　資深空姐曝搭機3NG行為

TVBS新聞網

佛州 TikTok

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