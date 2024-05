班機起飛前別睡著、別喝自帶酒 資深空服員曝搭機3NG行為

搭機3NG行為包括「起飛前睡著」。示意圖。(Unsplash/Rudy Dong)

搭乘飛機時有許多小知識乘客從未留意,而空服員卻是再熟悉不過。美國佛州 (Florida)一名資深空姐近日分享三個搭機安全守則,影片一出獲得超過60萬次觀看。

每日郵報報導,奧蘭多(Orlando)空姐Ale Pedroza擁有10年飛行資歷,她近日在TikTok 分享「飛機上不該做的事」(what not to do on an airplane),第一個是「飛機起飛前盡量不要入睡」(not to sleep before leaving the runway)。她表示:「我知道旅行會讓人筋疲力盡,有時您想坐上飛機就直接睡覺。」

她提醒:「但是,起飛前入睡不僅對耳朵不好,而且飛機滑行時是飛行中最關鍵的階段之一。要確保自己完全清醒,以防緊急情況或必須撤離。」

所謂的對耳朵不好指的是「耳朵氣壓傷」(ear barotrauma),也稱為「飛機耳」(airplane ear),是由於環境與內耳之間的氣壓差異而在耳朵中產生的壓力,會導致耳膜鼓脹疼痛。

第二個,「別喝自己帶的酒」(do not consume your own alcohol)。她解釋,美國聯邦法規禁止乘客這麼做,因為航空公司無法追蹤,若是在機上出事,法規將懲罰乘客而非航空公司。

第三個,「別在機上光腳」(don't walk around barefoot on any airline or any airplane)。她說道:「如果您決定在座位上脫掉鞋子,那是另一回事,但不要赤腳走進廁所。您永遠不知道自己踩在什麼上,而且地板並不總是最乾淨的。」

影片一出立刻引起網友熱議,有人表示:「天啊,我立刻就會睡著。但我睡得很淺」、「我嘗試在起飛前睡覺,因為起飛或降落時我很焦慮」、「如果我在起飛前不入睡,那我就睡不著了。但如果一坐下就睡著,我通常可以在整個飛行過程中睡覺」。

