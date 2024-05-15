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年輕人不滿工資是最低時薪三倍但日子難過 大喊「美國夢已死」

編譯潘勛／即時報導
汽車業從業人員薩姆那斯抱怨薪水是最低時薪的三倍，卻難以負擔生活，美國夢已死。（取自TikTok）
汽車業從業人員薩姆那斯抱怨薪水是最低時薪的三倍，卻難以負擔生活，美國夢已死。（取自TikTok）

一名年輕人薩姆那斯(Nicholas Sumners)拍TikTok影片表示，自己在汽車業的工資，是聯邦規定最低時薪的三倍，但實在負擔不起食衣住行育樂的開銷，「無論在哪兒要一個人過活都負擔不起」、「艱難苟活」，只要努力就能在美國買房子養活一家人實不可能，「美國夢已死」。

@nicsmnrs

♬ original sound - Nic

每日郵報(Daily Mail)報導，聯邦規定最低時薪是7.25元，意味薩姆那斯如果每周工作40小時，每月能掙到約莫3520元。

但薩姆那斯表示，以他的薪水，要一個人過活，不管在全國哪個地區都負擔不起，現在根本是掙扎苟活，「美國夢已死，結束了，早已遠颺且遺忘」。

薩姆那斯坐在車內拍視頻，對美國的生活成本大吐苦水，他問大家能否不經大腦地回答一下，為什麼美國房租及基本生活必需品會這麼貴。

薩姆那斯責備政黨害慘人民，他對人們姑息、默許現狀「厭倦透了」。他表示，自己父母在他這種年紀時，雖然賺的錢不到他目前薪水的一半，都還能獨立生活，但他現在無法負擔起獨自生活的成本，無論住什麼地區。

他細數說，「單臥公寓(月租)1800(元)。雙臥公寓2200(元)。他Ｘ的誰負擔得起？」坦承自己目前掙扎謀生，很難為情，但他知道有更多人也在掙扎，「別叫我從祖輩說起，他們用3000元就買房子了」。

薩姆那斯表示，自己曉得通膨的打擊，聯邦也有在介入，但他想問，為何大家縱容世道如此？

他的視頻點閱量已超過1100萬次，有200多萬個按讚。

許多網友同意他的看法，在留言區分享支持及自己的顧慮。有人評論說，自己根本不想發財，只想有得吃喝而不必焦慮。另一人說，很大比例的美國人萬一碰到意外開銷，就變得無家可歸，太多人不明白現實。

目前美國聯邦資金利率在5.25%到5.5%，而通膨在2022年6月來到尖峰，為9.1%。

最低時薪 TikTok 利率

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