女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

女子抱怨超市為了防止扒竊，現在太多商品都上鎖、鐵絲籠，購買很麻煩。（取材自TikTok）

因為全美各大城市商店失竊率都攀高，超市對貨架商品愈發小心，於是加鎖設防無所不用其極；女子愛絲蜜(Esme)到沃爾瑪 超市買東西，推著購物車去逛貨架時，發現想買的商品幾乎都加了鎖，連零售6元一包的卸妝紙巾也一樣，她在TikTok 發布影片，表示難受、尷尬，引起廣大瀏覽者的共鳴。

每日郵報(Daily Mail)報導，艾絲蜜在TikTok的使用名稱為kultruz，她說自己曉得大型零售量販店幾乎恨不得把昂貴的化妝品都鎖起來，但她買的卸妝紙巾一包才6元。她表示，買了上保護鐵絲籠的那包卸妝紙巾，要帶著去買其他東西好不尷尬。

但把商品鎖起來以防顧客順手牽羊的不止沃爾瑪。目標(Target)、CVS、華格林(Walgreens)等其他很多連鎖商店都採取上鎖方式，把化妝用具、藥物「緊緊保護」。大型連鎖店最近甚至推而擴之，連內衣褲、襪子都上鎖，用鑰匙才能開。

一名TikTok用戶留言說，這種現象真是滑稽，沃爾瑪乾脆每人配備一個員工，陪顧客走完購物全程好了。

其他人表示，自己碰到想購買的東西，都得找商場員工來開鎖，但要不是找不著商場員工，就是得等很久，實在很火大。

在紐約州及新澤西州 ，消費者要買一些基本必需品如嬰兒配方奶粉、沐浴乳，有時得等上40分鐘。愛絲蜜另把一些她放進購物車的化妝用品拍了下來，商品都密封在一玻璃盒裡，即使她已放進車中也一樣。

面對線上購物的競爭，以及超市扒竊率升高，沃爾瑪2023年關閉全國20多家實體店面。